Насосная станция бытового водоснабжения BP 3.200 Home
Мощная насосная станция BP 3.200 Home со встроенным гидробаком для стабилизации давления обеспечивает автоматическую подачу очищенной воды по всему дому.
Насосная станция BP 3.200 Home предназначена для подачи в дом технической воды для стиральных машин, санузлов и других хозяйственных нужд. Она легко подключается и может забирать воду из цистерн или неглубоких колодцев, автоматически поддерживая напор в системе благодаря интегрированному гидробаку объемом 19 л. Этот насос для дома автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Станция оснащена обратным клапаном, манометром и защитой от перегрева. Она легко закрепляется на полу и фиксируется саморезами. Выключатель расположен непосредственно на корпусе насосной станции. Высококачественные компоненты из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы изделия.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Интегрированная тепловая защитаФункция защиты насоса от перегрева.
Фланец и вал из нержавеющей сталиНадежные материалы для долгого срока службы.
Интегрированный манометр
- Абсолютный контроль и техническое обслуживание.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Отдельная наливная горловина
- Простота заполнения перед применением.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|600
|Макс. производительность (л/ч)
|< 3200
|Высота подачи (м)
|макс. 36
|Давление (бар)
|макс. 3,6
|Рабочее давление (бар)
|1,5 - 2,8
|Макс. высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,439
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,9
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|439 x 269 x 517
Комплектация
- Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1
Оснащение
- Интегрированный гидроаккумулятор: 19 л
- Интегрированный манометр
- Защита выключателя от брызг
- Термостат
- Фланец и вал из нержавеющей стали
- Включает в себя обратный клапан
- Отдельная наливная горловина
- Сливной клапан
Видео
Области применения
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Принадлежности
Запчасти для BP 3.200 Home
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.