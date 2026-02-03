Насосна станція побутового водопостачання BP 3.200 Home

Потужна насосна станція BP 3.200 Home з вбудованим гідробаком для стабілізації тиску забезпечує автоматичну подачу очищеної води по всьому будинку.

Насосна станція BP 3.200 Home призначена для подачі в будинок технічної води для пральних машин, санвузлів та інших господарських потреб. Вона легко під'єднується і може забирати воду з цистерн або неглибоких колодязів, автоматично підтримуючи напір у системі завдяки інтегрованому гідробаку об'ємом 19 л. Цей насос для будинку автоматично вимикається, коли необхідність у подачі води відсутня. Станція оснащена зворотним клапаном, манометром і захистом від перегріву. Вона легко закріплюється на підлозі та фіксується саморізами. Вимикач розташований безпосередньо на корпусі насосної станції. Високоякісні компоненти з нержавіючої сталі забезпечують довгий термін служби виробу.

Особливості та переваги
Міцність та довговічність.
Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Інтегрований тепловий захист
Функція захисту насоса від перегріву.
Фланець і вал з нержавіючої сталі
Надійні матеріали для довгого терміну служби.
Інтегрований манометр
  • Досконалий контроль і обслуговування
Оптимізовані з’єднання
  • Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Окрема наливна горловина
  • Простота заповнення перед застосуванням.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 600
Макс. продуктивність (л/год) < 3200
Висота подачі (м) макс. 36
Тиск (бар) макс. 3,6
Робочий тиск (бар) 1,5 - 2,8
Макс. висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 10,439
Вага (з упаковкою) (кг) 12,9
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 439 x 269 x 517

Комплектація

  • Включає в себе два підключення адаптерів для насосів G1

Оснащення

  • Вбудований контейнер для компенсації тиску: 19 л
  • Інтегрований манометр
  • Захист вимикача від бризок
  • Термостат
  • Фланець і вал з нержавіючої сталі
  • Включає в себе зворотний клапан
  • Окрема наливна горловина
  • Зливний клапан
Відео

Області застосування
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.
Аксесуари
Запчастини для BP 3.200 Home

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

