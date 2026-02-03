Насосна станція побутового водопостачання BP 3.200 Home
Потужна насосна станція BP 3.200 Home з вбудованим гідробаком для стабілізації тиску забезпечує автоматичну подачу очищеної води по всьому будинку.
Насосна станція BP 3.200 Home призначена для подачі в будинок технічної води для пральних машин, санвузлів та інших господарських потреб. Вона легко під'єднується і може забирати воду з цистерн або неглибоких колодязів, автоматично підтримуючи напір у системі завдяки інтегрованому гідробаку об'ємом 19 л. Цей насос для будинку автоматично вимикається, коли необхідність у подачі води відсутня. Станція оснащена зворотним клапаном, манометром і захистом від перегріву. Вона легко закріплюється на підлозі та фіксується саморізами. Вимикач розташований безпосередньо на корпусі насосної станції. Високоякісні компоненти з нержавіючої сталі забезпечують довгий термін служби виробу.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Інтегрований тепловий захистФункція захисту насоса від перегріву.
Фланець і вал з нержавіючої сталіНадійні матеріали для довгого терміну служби.
Інтегрований манометр
- Досконалий контроль і обслуговування
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|600
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 3200
|Висота подачі (м)
|макс. 36
|Тиск (бар)
|макс. 3,6
|Робочий тиск (бар)
|1,5 - 2,8
|Макс. висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|10,439
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,9
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|439 x 269 x 517
Комплектація
- Включає в себе два підключення адаптерів для насосів G1
Оснащення
- Вбудований контейнер для компенсації тиску: 19 л
- Інтегрований манометр
- Захист вимикача від бризок
- Термостат
- Фланець і вал з нержавіючої сталі
- Включає в себе зворотний клапан
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
Відео
Області застосування
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.
Аксесуари
Запчастини для BP 3.200 Home
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.