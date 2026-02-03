Насосна станція BP 3.200 Home призначена для подачі в будинок технічної води для пральних машин, санвузлів та інших господарських потреб. Вона легко під'єднується і може забирати воду з цистерн або неглибоких колодязів, автоматично підтримуючи напір у системі завдяки інтегрованому гідробаку об'ємом 19 л. Цей насос для будинку автоматично вимикається, коли необхідність у подачі води відсутня. Станція оснащена зворотним клапаном, манометром і захистом від перегріву. Вона легко закріплюється на підлозі та фіксується саморізами. Вимикач розташований безпосередньо на корпусі насосної станції. Високоякісні компоненти з нержавіючої сталі забезпечують довгий термін служби виробу.