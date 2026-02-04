Компактный, надежный и долговечный насос для сада BP 4.500 Garden является прекрасным бюджетным решением для полива растений водой из альтернативных источников, например цистерн или бочек с дождевой водой. Он обеспечивает эффективное всасывание воды и создание ее оптимального напора. Благодаря малому весу и эргономичной ручке модель BP 4.500 Garden очень удобна в переноске. Кроме того, она не требует обслуживания и применения инструментов для подключения. Большой ножной выключатель позволяет удобно включать и выключать насос, а применение высококачественных материалов обеспечивает долгий срок его службы. При этом Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет. Дооснащение насоса BP 4.500 Garden электронным реле давления обеспечивает его автоматическое включение / отключение в зависимости от расхода воды, повышающее удобство полива и позволяющее также использовать насос в целях домового водоснабжения.