Компактний, надійний і довговічний насос для саду BP 4.500 Garden є чудовим бюджетним рішенням для поливу рослин водою з альтернативних джерел, наприклад, цистерн або бочок із дощовою водою. Він забезпечує ефективне всмоктування води і створення її оптимального напору. Завдяки малій вазі та ергономічній ручці насос BP 4.500 Garden дуже зручний в перенесенні. Крім того, він не потребує обслуговування і застосування інструментів для підключення. Великий ножний вимикач дозволяє зручно вмикати і вимикати насос, а застосування високоякісних матеріалів забезпечує довгий термін його служби. При цьому Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років. Дооснащення насоса BP 4.500 Garden електронним реле тиску забезпечує його автоматичне вмикання/вимикання в залежності від витрати води, що підвищує зручність поливу і дає змогу також використовувати насос з метою будинкового водопостачання.