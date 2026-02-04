Насос для поливу BP 4.500 Garden

Потужний і довговічний садовий насос BP 4.500 Garden - ідеальне рішення початкового рівня для поливу рослин водою з альтернативних джерел (бочок, цистерн тощо), що забезпечує збереження цінних природних ресурсів.

Компактний, надійний і довговічний насос для саду BP 4.500 Garden є чудовим бюджетним рішенням для поливу рослин водою з альтернативних джерел, наприклад, цистерн або бочок із дощовою водою. Він забезпечує ефективне всмоктування води і створення її оптимального напору. Завдяки малій вазі та ергономічній ручці насос BP 4.500 Garden дуже зручний в перенесенні. Крім того, він не потребує обслуговування і застосування інструментів для підключення. Великий ножний вимикач дозволяє зручно вмикати і вимикати насос, а застосування високоякісних матеріалів забезпечує довгий термін його служби. При цьому Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років. Дооснащення насоса BP 4.500 Garden електронним реле тиску забезпечує його автоматичне вмикання/вимикання в залежності від витрати води, що підвищує зручність поливу і дає змогу також використовувати насос з метою будинкового водопостачання.

Особливості та переваги
Міцність та довговічність.
Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Зручна кнопка вкл/викл
Насос для поливу BP 4.500 Garden: Оптимальне всмоктування
Оптимальне всмоктування
Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Окрема наливна горловина
  • Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
  • Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
  • Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
  • Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 550
Макс. продуктивність (л/год) < 4500
Висота подачі (м) макс. 36
Тиск (бар) макс. 3,6
Висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1,5
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 6,381
Вага (з упаковкою) (кг) 7,54
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 372 x 186 x 231

Комплектація

  • З'єднувальний адаптер для G1 насосів

Оснащення

  • Оптимізований з'єднувальний патрубок
  • Зручна кнопка вкл/викл
  • Окрема наливна горловина
  • Зливний клапан
  • Ергономічна ручка для перенесення
Відео

Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
