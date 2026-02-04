Насос для поливу BP 4.500 Garden
Потужний і довговічний садовий насос BP 4.500 Garden - ідеальне рішення початкового рівня для поливу рослин водою з альтернативних джерел (бочок, цистерн тощо), що забезпечує збереження цінних природних ресурсів.
Компактний, надійний і довговічний насос для саду BP 4.500 Garden є чудовим бюджетним рішенням для поливу рослин водою з альтернативних джерел, наприклад, цистерн або бочок із дощовою водою. Він забезпечує ефективне всмоктування води і створення її оптимального напору. Завдяки малій вазі та ергономічній ручці насос BP 4.500 Garden дуже зручний в перенесенні. Крім того, він не потребує обслуговування і застосування інструментів для підключення. Великий ножний вимикач дозволяє зручно вмикати і вимикати насос, а застосування високоякісних матеріалів забезпечує довгий термін його служби. При цьому Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років. Дооснащення насоса BP 4.500 Garden електронним реле тиску забезпечує його автоматичне вмикання/вимикання в залежності від витрати води, що підвищує зручність поливу і дає змогу також використовувати насос з метою будинкового водопостачання.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Зручна кнопка вкл/виклЗручна кнопка вкл/викл
Оптимальне всмоктуванняНасос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
- Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|550
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 4500
|Висота подачі (м)
|макс. 36
|Тиск (бар)
|макс. 3,6
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,5
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,381
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,54
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|372 x 186 x 231
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
- Ергономічна ручка для перенесення
Відео
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Аксесуари
Запчастини для BP 4.500 Garden
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.