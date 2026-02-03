Мощная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home, работающая в автоматическом режиме, обеспечивает надежное снабжение стиральной машины, туалета и т. д. водой хозяйственного назначения. Станция, отвечающая высоким стандартам качества Kärcher, отбирает воду из доступного альтернативного источника, например колодца или цистерны. Особое преимущество станции бытового водоснабжения заключается в том, что она автоматически включаются и выключаются в необходимые моменты времени. К числу элементов ее обширного оснащения относятся обратный клапан, встроенный манометр, гидроаккумулятор объемом 24 л и термопредохранитель. Встроенный термопредохранитель гарантирует дополнительную защиту в аварийной ситуации: он автоматически отключает насос в случае отсутствия воды на его входе. Благодаря компонентам из нержавеющей стали обеспечивается очень долгий срок службы станции, для надежной установки которой предусмотрена возможность винтами прикрепить ее ножки к основанию.