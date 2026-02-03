Насосна станція побутового водопостачання BP 4.900 Home
Потужна станція побутового водопостачання BP 4.900 Home, оснащена вбудованим гідроакумулятором, забезпечує повністю автоматизоване постачання до будинку води господарського призначення, що відбирається з альтернативних джерел.
Потужна станція побутового водопостачання BP 4.900 Home, що працює в автоматичному режимі, забезпечує надійне постачання пральної машини, туалету тощо водою господарського призначення. Станція, що відповідає високим стандартам якості Kärcher, відбирає воду з доступного альтернативного джерела, наприклад колодязя або цистерни. Особлива перевага станції побутового водопостачання полягає в тому, що вона автоматично вмикається і вимикається в необхідні моменти часу. До числа елементів її великого оснащення належать зворотний клапан, вбудований манометр, гідроакумулятор об'ємом 24 л і термозапобіжник. Вбудований термозапобіжник гарантує додатковий захист в аварійній ситуації: він автоматично відключає насос у разі відсутності води на його вході. Завдяки компонентам із неіржавкої сталі забезпечується дуже довгий термін служби станції, для надійного встановлення якої передбачено можливість гвинтами прикріпити її ніжки до основи.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Інтегрований тепловий захистФункція захисту насоса від перегріву.
Фланець і вал з нержавіючої сталіНадійні матеріали для довгого терміну служби.
Інтегрований манометр
- Досконалий контроль і обслуговування
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Можливість пригвинчування до основи
- Оптимальне рішення для стаціонарного монтажу.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1150
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 4900
|Висота подачі (м)
|макс. 50
|Тиск (бар)
|макс. 5
|Робочий тиск (бар)
|1,5 - 3,5
|Макс. висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|13,9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|18,006
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|506 x 269 x 540
Комплектація
- Включає в себе два підключення адаптерів для насосів G1
Оснащення
- Вбудований контейнер для компенсації тиску: 24 л
- Інтегрований манометр
- Захист вимикача від бризок
- Термостат
- Фланець і вал з нержавіючої сталі
- Включає в себе зворотний клапан
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
Області застосування
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.
Аксесуари
Запчастини для BP 4.900 Home
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.