Потужна станція побутового водопостачання BP 4.900 Home, що працює в автоматичному режимі, забезпечує надійне постачання пральної машини, туалету тощо водою господарського призначення. Станція, що відповідає високим стандартам якості Kärcher, відбирає воду з доступного альтернативного джерела, наприклад колодязя або цистерни. Особлива перевага станції побутового водопостачання полягає в тому, що вона автоматично вмикається і вимикається в необхідні моменти часу. До числа елементів її великого оснащення належать зворотний клапан, вбудований манометр, гідроакумулятор об'ємом 24 л і термозапобіжник. Вбудований термозапобіжник гарантує додатковий захист в аварійній ситуації: він автоматично відключає насос у разі відсутності води на його вході. Завдяки компонентам із неіржавкої сталі забезпечується дуже довгий термін служби станції, для надійного встановлення якої передбачено можливість гвинтами прикріпити її ніжки до основи.