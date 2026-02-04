Насос для воды BP 4 Home & Garden
Прочный и мощный насос BP 4 Home & Garden для дома и сада - это идеальное решение для полива сада и водоснабжения дома.
Высококачественный насос Kärcher BP 4 Home & Garden обеспечивает бесперебойный полив сада и постоянное давление воды, достаточное для водоснабжения дома. Он работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. К модели можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. Насос оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает стабильность давления и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Высококачественные материалы, из которых изготовлен насос, гарантируют долгий срок службы.
Особенности и преимущества
Легок в использовании в доме и в садуНадежное снабжение воды для дома и постоянное давления для полива сада
Безопасный и долговечныйС предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода
Автоматический старт / стопНасос включается и выключается автоматически как установлено режимом.
Оптимальное всасывание
- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Дисплей для отслеживания ошибок
- Индикатор неисправностей
Два выхода для воды
- Многообразие использования - от полива дождевателями до одновременного полива шлангом
Гибкий соединительный адаптер
- Разные способы монтажа для оптимальной прокладки шлангов.
Комфортное включение ногой
- Комфортное включение
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|950
|Макс. производительность (л/ч)
|< 3800
|Высота подачи (м)
|45
|Давление (бар)
|макс. 4,5
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 38
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,85
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,69
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,549
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 540 x 373
Комплектация
- Соединительный адаптер G1 для насосов
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Автоматическая функция Старт/Стоп
- Входной фильтр и обратный клапан
- Защита от сухого хода
- Большая горловина
- Эргономичная ручка для переноски
- Хранение кабеля
- Дисплей для отслеживания ошибок
- Два выхода для воды
- Использование резины для снижения уровня шума
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Принадлежности
Запчасти для BP 4 Home & Garden
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.