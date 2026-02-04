Високоякісний насос Kärcher BP 4 Home & Garden прекрасно підходить для використання води з альтернативних джерел для поливу, водопостачання пральної машини і т. д. (наприклад, дощової води з цистерн). Він автоматично включаються при відборі води і відключається при його припиненні. Багатоступінчастий насос відрізняється плавністю ходу і підвищеною ефективністю - при рівній продуктивності йому потрібно двигун на 30% меншої потужності, ніж інжекторному. Максимальний захист включено: насос автоматично відключається завдяки захисту від сухого ходу, індикатор відразу відображає несправність. Потужний насос не потребує технічного обслуговування і забезпечує постійний тиск для оптимального озеленення саду. Насос оснащений зручним ножним вимикачем, 2-канальним з'єднувальним адаптером G1 для під'єднання двох пристроїв і звукопоглинальними гумовими ніжками. Вхідний фільтр і зворотний клапанзабезпечують надійну роботу. Високоякісні матеріали, з яких виготовлений насос, гарантують довгий термін служби.