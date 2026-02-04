Насос для води BP 4 Home & Garden
Міцний і потужний насос BP 4 Home & Garden для дому та саду - це ідеальне рішення для поливу саду і водопостачання будинку.
Високоякісний насос Kärcher BP 4 Home & Garden прекрасно підходить для використання води з альтернативних джерел для поливу, водопостачання пральної машини і т. д. (наприклад, дощової води з цистерн). Він автоматично включаються при відборі води і відключається при його припиненні. Багатоступінчастий насос відрізняється плавністю ходу і підвищеною ефективністю - при рівній продуктивності йому потрібно двигун на 30% меншої потужності, ніж інжекторному. Максимальний захист включено: насос автоматично відключається завдяки захисту від сухого ходу, індикатор відразу відображає несправність. Потужний насос не потребує технічного обслуговування і забезпечує постійний тиск для оптимального озеленення саду. Насос оснащений зручним ножним вимикачем, 2-канальним з'єднувальним адаптером G1 для під'єднання двох пристроїв і звукопоглинальними гумовими ніжками. Вхідний фільтр і зворотний клапанзабезпечують надійну роботу. Високоякісні матеріали, з яких виготовлений насос, гарантують довгий термін служби.
Особливості та переваги
Для використання в домашніх умовахНадійне постачання води для дому та постійний тиск для поливу саду
Безпечний і міцнийЗ попереднім фільтром, зворотним клапаном і захистом від сухого ходу.
Автоматичний старт / стопНасос запускається і зупиняється автоматично по мірі необхідності.
Оптимальне всмоктування
- Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Дисплей для контролю помилок
- Несправності відображаються на дисплеї
Два виходи для води
- Функціональне використання, наприклад, полив газону через жощувач і одночасний полив саду зі шлангу
Гнучкий з'єднувальний адаптер
- Різні способи монтажу для оптимальної прокладки шлангів.
Зручна кнопка вкл/викл
- Зручна кнопка вкл/викл
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|950
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 3800
|Висота подачі (м)
|45
|Тиск (бар)
|макс. 4,5
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 38
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,85
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|10,69
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,549
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 540 x 373
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Автоматичний запуск / зупинка
- Вхідний фільтр і зворотний клапан
- Захист від сухого ходу
- Велика горловина
- Ергономічна ручка для перенесення
- Зберігання кабелю
- Дисплей для контролю помилок
- Два виходи для води
- Використання гуми для зменшення шуму
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.
Аксесуари
Запчастини для BP 4 Home & Garden
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.