Насос для води BP 4 Home & Garden

Міцний і потужний насос BP 4 Home & Garden для дому та саду - це ідеальне рішення для поливу саду і водопостачання будинку.

Високоякісний насос Kärcher BP 4 Home & Garden прекрасно підходить для використання води з альтернативних джерел для поливу, водопостачання пральної машини і т. д. (наприклад, дощової води з цистерн). Він автоматично включаються при відборі води і відключається при його припиненні. Багатоступінчастий насос відрізняється плавністю ходу і підвищеною ефективністю - при рівній продуктивності йому потрібно двигун на 30% меншої потужності, ніж інжекторному. Максимальний захист включено: насос автоматично відключається завдяки захисту від сухого ходу, індикатор відразу відображає несправність. Потужний насос не потребує технічного обслуговування і забезпечує постійний тиск для оптимального озеленення саду. Насос оснащений зручним ножним вимикачем, 2-канальним з'єднувальним адаптером G1 для під'єднання двох пристроїв і звукопоглинальними гумовими ніжками. Вхідний фільтр і зворотний клапанзабезпечують надійну роботу. Високоякісні матеріали, з яких виготовлений насос, гарантують довгий термін служби.

Особливості та переваги
Для використання в домашніх умовах
Для використання в домашніх умовах
Надійне постачання води для дому та постійний тиск для поливу саду
Безпечний і міцний
Безпечний і міцний
З попереднім фільтром, зворотним клапаном і захистом від сухого ходу.
Автоматичний старт / стоп
Автоматичний старт / стоп
Насос запускається і зупиняється автоматично по мірі необхідності.
Оптимальне всмоктування
  • Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Дисплей для контролю помилок
  • Несправності відображаються на дисплеї
Два виходи для води
  • Функціональне використання, наприклад, полив газону через жощувач і одночасний полив саду зі шлангу
Гнучкий з'єднувальний адаптер
  • Різні способи монтажу для оптимальної прокладки шлангів.
Зручна кнопка вкл/викл
  • Зручна кнопка вкл/викл
Ергономічна ручка
  • Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 950
Макс. продуктивність (л/год) < 3800
Висота подачі (м) 45
Тиск (бар) макс. 4,5
Висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 38
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1,85
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 10,69
Вага (з упаковкою) (кг) 12,549
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 540 x 373

Комплектація

  • З'єднувальний адаптер для G1 насосів

Оснащення

  • Оптимізований з'єднувальний патрубок
  • Зручна кнопка вкл/викл
  • Автоматичний запуск / зупинка
  • Вхідний фільтр і зворотний клапан
  • Захист від сухого ходу
  • Велика горловина
  • Ергономічна ручка для перенесення
  • Зберігання кабелю
  • Дисплей для контролю помилок
  • Два виходи для води
  • Використання гуми для зменшення шуму
Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.
