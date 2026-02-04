Насос для полива BP 5.000 Garden

Садовый насос BP 5.000 Garden для забора воды из альтернативных источников, оснащенный ножным переключателем.

Полив «с умом»: Компактный и долговечный насос для сада BP 5.000 Garden производства Kärcher обладает высокой мощностью всасывания и напором и создает все условия для использования воды из дождевых бочек, цистерн и т.п. – для экономии бюджета и защиты окружающей среды. Этот прочный насос имеет небольшой вес и легко транспортируется благодаря эргономичной ручке. Насос не требует технического обслуживания и может монтироваться без специального инструмента. Насос удобно включается и выключается с помощью большого ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Используемые материалы отличаются высоким качеством, что является гарантией долгого срока службы. Также возможно увеличение гарантийного срока до пяти лет. BP 5.000 Garden может быть дополнительно оснащен электронным манометрическим выключателем для автоматического включения и выключения, что позволит использовать его в домовой системе водоснабжения.

Особенности и преимущества
Насос для полива BP 5.000 Garden: Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Керхер предлагает пять лет гарантии
Насос для полива BP 5.000 Garden: Комфортное включение ногой
Комфортное включение ногой
Комфортное включение
Насос для полива BP 5.000 Garden: Оптимальное всасывание
Оптимальное всасывание
Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Отдельная наливная горловина
  • Простота заполнения перед применением.
Слив
  • Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
  • Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 650
Макс. производительность (л/ч) < 5000
Высота подачи (м) макс. 40
Давление (бар) макс. 4
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,5
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,786
Вес (с упаковкой) (кг) 7,92
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 372 x 186 x 231

Комплектация

  • Соединительный адаптер G1 для насосов
  • Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Отдельная наливная горловина
  • Сливной клапан
  • Эргономичная ручка для переноски
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
Принадлежности
Запчасти для BP 5.000 Garden

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

