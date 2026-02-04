Полив "з розумом": Компактний і довговічний насос для саду BP 5.000 Garden виробництва Kärcher має високу потужність всмоктування і напір і створює всі умови для використання води з дощових бочок, цистерн і т.п. - для економії бюджету та захисту довкілля. Цей міцний насос має невелику вагу і легко транспортується завдяки ергономічній ручці. Насос не потребує технічного обслуговування і може монтуватися без спеціального інструменту. Насос зручно вмикається і вимикається за допомогою великого ножного вимикача, зменшуючи навантаження на спину. Використовувані матеріали вирізняються високою якістю, що є гарантією довгого терміну служби. Також можливе збільшення гарантійного терміну до п'яти років. BP 5.000 Garden може бути додатково оснащений електронним манометричним вимикачем для автоматичного ввімкнення та вимкнення, що дасть змогу використовувати його в будинковій системі водопостачання.