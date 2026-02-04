Насос для поливу BP 5.000 Garden
Садовий насос BP 5.000 Garden для забору води з альтернативних джерел, оснащений ножним перемикачем.
Полив "з розумом": Компактний і довговічний насос для саду BP 5.000 Garden виробництва Kärcher має високу потужність всмоктування і напір і створює всі умови для використання води з дощових бочок, цистерн і т.п. - для економії бюджету та захисту довкілля. Цей міцний насос має невелику вагу і легко транспортується завдяки ергономічній ручці. Насос не потребує технічного обслуговування і може монтуватися без спеціального інструменту. Насос зручно вмикається і вимикається за допомогою великого ножного вимикача, зменшуючи навантаження на спину. Використовувані матеріали вирізняються високою якістю, що є гарантією довгого терміну служби. Також можливе збільшення гарантійного терміну до п'яти років. BP 5.000 Garden може бути додатково оснащений електронним манометричним вимикачем для автоматичного ввімкнення та вимкнення, що дасть змогу використовувати його в будинковій системі водопостачання.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Зручна кнопка вкл/викл
Оптимальне всмоктуванняНасос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
- Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|650
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 5000
|Висота подачі (м)
|макс. 40
|Тиск (бар)
|макс. 4
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,5
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,786
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,92
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|372 x 186 x 231
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
- Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
- Ергономічна ручка для перенесення
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
