Насос для полива BP 6.000 Garden Set
Мощный и долговечный насос для сада BP 6.000 Garden Set поставляется в комплекте со всасывающим шлангом, что позволяет сразу приступить к его использованию для полива.
Благодаря высоким значениям силы всасывания и напора воды насос BP 6.000 Garden Set обеспечивает идеальные предпосылки для комфортного полива сада водой из бочки, цистерны и других альтернативных источников. В комплект его поставки входит вакуумно-стойкий, армированный спиралью всасывающий шланг длиной 3,5 м с фильтром и обратным клапаном (диаметр 3/4", соединительная резьба G1"), позволяющий немедленно приступить к его эксплуатации. Надежный и легкий насос снабжен эргономичной ручкой для удобной транспортировки. Предлагаемые Kärcher насосы для сада отличаются высокой производительностью, отсутствием необходимости в обслуживании и возможностью подключения без применения инструментов. Кроме того, они оснащаются удобным ножным выключателем, позволяющим осуществлять управление без утомительных наклонов. Используемые конструктивные материалы характеризуются высоким качеством и гарантируют долгий срок службы. Предусмотрено продление гарантии до 5 лет. Использование электронного реле давления позволяет эксплуатировать насос в режиме автоматического включения / выключения.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Комфортное включение ногойКомфортное включение
Готовность к немедленному применениюВключая комплект всасывающих шлангов
Оптимальное всасывание
- Качественный насос сразу забирает воду с глубины 8 метров, например из цистерны.
Отдельная наливная горловина
- Простота заполнения перед применением.
Слив
- Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Макс. производительность (л/ч)
|< 6000
|Высота подачи (м)
|макс. 45
|Давление (бар)
|макс. 4,5
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,5
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,65
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,92
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 204 x 253
Комплектация
- Соединительный адаптер G1 для насосов
- Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1
- Всасывающая гарнитура PerfectConnect
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Отдельная наливная горловина
- Сливной клапан
- Эргономичная ручка для переноски
Видео
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
Принадлежности
Запчасти для BP 6.000 Garden Set
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.