Завдяки високим значенням сили всмоктування і напору води насос BP 6.000 Garden Set забезпечує ідеальні передумови для комфортного поливу саду водою з бочки, цистерни та інших альтернативних джерел. У комплект його постачання входить вакуумно-стійкий, армований спіраллю всмоктувальний шланг завдовжки 3,5 м із фільтром і зворотним клапаном (діаметр 3/4", сполучне різьблення G1"), що дає змогу негайно розпочати його експлуатацію. Надійний і легкий насос забезпечений ергономічною ручкою для зручного транспортування. Садові насоси Kärcher вирізняються високою продуктивністю, відсутністю необхідності в обслуговуванні і можливістю підключення без застосування інструментів. Крім того, вони оснащуються зручним ножним вимикачем, що дає змогу здійснювати управління без утомливих нахилів. Конструктивні матеріали, які використовуються при виготовленні насосів, характеризуються високою якістю і гарантують довгий термін служби. Передбачено продовження гарантії до 5 років. Використання електронного реле тиску дає змогу експлуатувати насос у режимі автоматичного ввімкнення / вимкнення.