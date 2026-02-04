Насос для поливу BP 6.000 Garden Set

Потужний і довговічний насос для саду BP 6.000 Garden Set поставляється в комплекті зі всмоктувальним шлангом, що дає змогу одразу приступити до його використання для поливу.

Завдяки високим значенням сили всмоктування і напору води насос BP 6.000 Garden Set забезпечує ідеальні передумови для комфортного поливу саду водою з бочки, цистерни та інших альтернативних джерел. У комплект його постачання входить вакуумно-стійкий, армований спіраллю всмоктувальний шланг завдовжки 3,5 м із фільтром і зворотним клапаном (діаметр 3/4", сполучне різьблення G1"), що дає змогу негайно розпочати його експлуатацію. Надійний і легкий насос забезпечений ергономічною ручкою для зручного транспортування. Садові насоси Kärcher вирізняються високою продуктивністю, відсутністю необхідності в обслуговуванні і можливістю підключення без застосування інструментів. Крім того, вони оснащуються зручним ножним вимикачем, що дає змогу здійснювати управління без утомливих нахилів. Конструктивні матеріали, які використовуються при виготовленні насосів, характеризуються високою якістю і гарантують довгий термін служби. Передбачено продовження гарантії до 5 років. Використання електронного реле тиску дає змогу експлуатувати насос у режимі автоматичного ввімкнення / вимкнення.

Особливості та переваги
Насос для поливу BP 6.000 Garden Set: Міцність та довговічність.
Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Насос для поливу BP 6.000 Garden Set: Зручна кнопка вкл/викл
Насос для поливу BP 6.000 Garden Set: Готовність до негайного застосування
Готовність до негайного застосування
Включає готовий до підключення, вакуумно-герметичний спіральний шланг зі всмоктуючим фільтром та зворотним клапаном.
Оптимальне всмоктування
  • Якісний насос одразу забирає воду з глибини 8 метрів, наприклад із цистерни.
Окрема наливна горловина
  • Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
  • Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
  • Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
  • Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1000
Макс. продуктивність (л/год) < 6000
Висота подачі (м) макс. 45
Тиск (бар) макс. 4,5
Висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1,5
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 9,65
Вага (з упаковкою) (кг) 11,92
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 384 x 204 x 253

Комплектація

  • З'єднувальний адаптер для G1 насосів
  • Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1
  • Включає набір для всмоктування

Оснащення

  • Оптимізований з'єднувальний патрубок
  • Зручна кнопка вкл/викл
  • Окрема наливна горловина
  • Зливний клапан
  • Ергономічна ручка для перенесення
Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Аксесуари
