Насос для поливу BP 6.000 Garden Set
Потужний і довговічний насос для саду BP 6.000 Garden Set поставляється в комплекті зі всмоктувальним шлангом, що дає змогу одразу приступити до його використання для поливу.
Завдяки високим значенням сили всмоктування і напору води насос BP 6.000 Garden Set забезпечує ідеальні передумови для комфортного поливу саду водою з бочки, цистерни та інших альтернативних джерел. У комплект його постачання входить вакуумно-стійкий, армований спіраллю всмоктувальний шланг завдовжки 3,5 м із фільтром і зворотним клапаном (діаметр 3/4", сполучне різьблення G1"), що дає змогу негайно розпочати його експлуатацію. Надійний і легкий насос забезпечений ергономічною ручкою для зручного транспортування. Садові насоси Kärcher вирізняються високою продуктивністю, відсутністю необхідності в обслуговуванні і можливістю підключення без застосування інструментів. Крім того, вони оснащуються зручним ножним вимикачем, що дає змогу здійснювати управління без утомливих нахилів. Конструктивні матеріали, які використовуються при виготовленні насосів, характеризуються високою якістю і гарантують довгий термін служби. Передбачено продовження гарантії до 5 років. Використання електронного реле тиску дає змогу експлуатувати насос у режимі автоматичного ввімкнення / вимкнення.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Зручна кнопка вкл/виклЗручна кнопка вкл/викл
Готовність до негайного застосуванняВключає готовий до підключення, вакуумно-герметичний спіральний шланг зі всмоктуючим фільтром та зворотним клапаном.
Оптимальне всмоктування
- Якісний насос одразу забирає воду з глибини 8 метрів, наприклад із цистерни.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
- Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 6000
|Висота подачі (м)
|макс. 45
|Тиск (бар)
|макс. 4,5
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,5
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|9,65
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,92
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 204 x 253
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
- Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1
- Включає набір для всмоктування
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
- Ергономічна ручка для перенесення
Відео
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Аксесуари
Запчастини для BP 6.000 Garden Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.