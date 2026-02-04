Насос для полива BP 7.000 Garden

Насос для сада BP 7.000 Garden отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Он прекрасно подходит для полива растений водой, отбираемой из цистерн, бочек и других альтернативных источников.

Предлагаемый Kärcher насос для сада BP 7.000 Garden обеспечивает удобное, экологичное и экономичное использование для полива воды из бочек, цистерн и других альтернативных источников. Компактный насос эффективно всасывает воду и обеспечивает мощный напор на выходе. Использованные легкие и в то же время прочные конструктивные материалы гарантируют долгий срок службы. Насос не требует обслуживания, присоединяется без применения инструментов и снабжен эргономичной ручкой для переноски. Еще одним практичным решением является большой ножной выключатель для легкого включения и выключения насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет. Кроме того, насос BP 7.000 Garden можно дооснастить электронным реле давления, обеспечивающим автоматическое включение / отключение и позволяющим использовать его в целях домового водоснабжения.

Особенности и преимущества
Насос для полива BP 7.000 Garden: Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет.
Насос для полива BP 7.000 Garden: Комфортное включение ногой
Комфортное включение ногой
Комфортное включение
Насос для полива BP 7.000 Garden: Оптимальное всасывание
Оптимальное всасывание
Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Отдельная наливная горловина
  • Простота заполнения перед применением.
Слив
  • Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
  • Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100
Макс. производительность (л/ч) < 7000
Высота подачи (м) макс. 50
Давление (бар) макс. 5
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,5
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,819
Вес (с упаковкой) (кг) 11,95
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 384 x 204 x 253

Комплектация

  • Соединительный адаптер G1 для насосов
  • Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Отдельная наливная горловина
  • Сливной клапан
  • Эргономичная ручка для переноски
Видео

Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
Принадлежности
Запчасти для BP 7.000 Garden

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

