Садовий насос BP 7.000 Garden вирізняється високою продуктивністю і довгим терміном служби. Він прекрасно підходить для поливу рослин водою, що відбирається з цистерн, бочок та інших альтернативних джерел.

Садовий насос Kärcher BP 7.000 Garden забезпечує зручне, екологічне та економічне використання для поливу води з бочок, цистерн та інших альтернативних джерел. Компактний насос ефективно всмоктує воду і забезпечує потужний напір на виході. Легкі та водночас міцні конструктивні матеріали гарантують довгий термін служби. Насос не потребує обслуговування, приєднується без застосування інструментів і забезпечений ергономічною ручкою для перенесення. Ще одним практичним рішенням є великий ножний вимикач для легкого вмикання і вимикання насоса, гарантія на який може бути продовжена до 5 років. Крім того, насос BP 7.000 Garden можна дооснастити електронним реле тиску, що забезпечує автоматичне ввімкнення / вимкнення і дає змогу використовувати його з метою будинкового водопостачання.

Особливості та переваги
Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років.
Оптимальне всмоктування
Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Окрема наливна горловина
  • Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
  • Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
  • Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
  • Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1100
Макс. продуктивність (л/год) < 7000
Висота подачі (м) макс. 50
Тиск (бар) макс. 5
Висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1,5
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 9,819
Вага (з упаковкою) (кг) 11,95
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 384 x 204 x 253

Комплектація

  • З'єднувальний адаптер для G1 насосів
  • Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1

Оснащення

  • Оптимізований з'єднувальний патрубок
  • Зручна кнопка вкл/викл
  • Окрема наливна горловина
  • Зливний клапан
  • Ергономічна ручка для перенесення
Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Запчастини для BP 7.000 Garden

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
