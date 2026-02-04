Насос для поливу BP 7.000 Garden
Садовий насос BP 7.000 Garden вирізняється високою продуктивністю і довгим терміном служби. Він прекрасно підходить для поливу рослин водою, що відбирається з цистерн, бочок та інших альтернативних джерел.
Садовий насос Kärcher BP 7.000 Garden забезпечує зручне, екологічне та економічне використання для поливу води з бочок, цистерн та інших альтернативних джерел. Компактний насос ефективно всмоктує воду і забезпечує потужний напір на виході. Легкі та водночас міцні конструктивні матеріали гарантують довгий термін служби. Насос не потребує обслуговування, приєднується без застосування інструментів і забезпечений ергономічною ручкою для перенесення. Ще одним практичним рішенням є великий ножний вимикач для легкого вмикання і вимикання насоса, гарантія на який може бути продовжена до 5 років. Крім того, насос BP 7.000 Garden можна дооснастити електронним реле тиску, що забезпечує автоматичне ввімкнення / вимкнення і дає змогу використовувати його з метою будинкового водопостачання.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років.
Зручна кнопка вкл/викл
Оптимальне всмоктуванняНасос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
- Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1100
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 7000
|Висота подачі (м)
|макс. 50
|Тиск (бар)
|макс. 5
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,5
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|9,819
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,95
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|384 x 204 x 253
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
- Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
- Ергономічна ручка для перенесення
Відео
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Аксесуари
Запчастини для BP 7.000 Garden
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.