Садовий насос Kärcher BP 7.000 Garden забезпечує зручне, екологічне та економічне використання для поливу води з бочок, цистерн та інших альтернативних джерел. Компактний насос ефективно всмоктує воду і забезпечує потужний напір на виході. Легкі та водночас міцні конструктивні матеріали гарантують довгий термін служби. Насос не потребує обслуговування, приєднується без застосування інструментів і забезпечений ергономічною ручкою для перенесення. Ще одним практичним рішенням є великий ножний вимикач для легкого вмикання і вимикання насоса, гарантія на який може бути продовжена до 5 років. Крім того, насос BP 7.000 Garden можна дооснастити електронним реле тиску, що забезпечує автоматичне ввімкнення / вимкнення і дає змогу використовувати його з метою будинкового водопостачання.