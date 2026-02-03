Дождеватель круговой на пике CS 90 spike
Дождеватель круговой на колышке-пике. CS 90 spike, диаметр полива 9 м, площадь полива до 64 м2.
Особенности и преимущества
Прочная шпилька для установки на неровностях или уклонов на земле
- Стабильный и долговечный
Спецификации
|Расход воды
|24 l/min
|Диаметр зоны орошения (2 бар)
|9 m
|Диаметр зоны орошения (4 бар)
|9 m
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,068
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,108
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|58 x 105 x 243
Области применения
- Полив сада
- Газон