Дощувач круговий на тримачі CS 90 spike
Дощувач круговий на кілочку-тримачі. CS 90 spike, діаметр поливу 9 м, площа поливу до 64 м2.
Особливості та переваги
Міцна шпилька для установки на нерівностях або схилів на землі
- Стабільний і довговічний
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата води
|24 l/min
|Діаметр зони поливу (2 бар)
|9 m
|Діаметр зони поливу (4 бар)
|9 m
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,068
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,108
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|58 x 105 x 243
Області застосування
- Полив саду
- Газон