Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте
Настенный барабан для шланга 1/2" HR 4.525, со шлангом PrimoFlex 1/2" (25 м). С распылителем, комплектом соединительных элементов для мобильного и стационарного использования и суперлегкой системой сматывания шланга.
Настенная катушка для шланга HR 4.525 всегда готова к работе. В комплекте шланг PrimoFlex 25 метров диаметром 1/2". Наша удобная система хранения позволяет использовать шланг как для стационарного, так и для одноразового полива. Наша катушка имеет идеальный размер для малых и средних садов и может быть надежно размещена на неровной поверхности без каких-либо хлопот. Точно измеренное расстояние между шлангом и ножками катушки позволяет легко наматывать и разматывать шланг, обеспечивая постоянный уровень комфорта при каждом использовании. В комплекте: настенный кронштейн, шланг 1/2" (25 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Все тележки и катушки Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами соединения.
Особенности и преимущества
Комплект готовый к подключению.
- Шланг 1/2" (25 м), распылитель, 4 универсальных коннектора, штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником с G3/4 на G1/2.
Крепление на стену.
- Быстрый и простой монтаж.
Барабан для шланга оптимальной ширины
- Хорошая устойчивость (даже на неровной поверхности).
Легкое сматывание шланга
- Оптимальное расстояние между шлангом и опорами удобного использования и простой намотки.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,45
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,673
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|318 x 572 x 420
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента
Запчасти для Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.