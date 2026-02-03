Настінна котушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" у комплекті.

Настінний барабан для шланга 1/2" HR 4.525 зі шлангом PrimoFlex 1/2" (25 м). З розпилювачем, комплектом сполучних елементів для мобільного та стаціонарного використання та суперлегкою системою змотування шланга.

Настінна котушка для шланга HR 4.525 завжди готова до роботи. У комплекті шланг PrimoFlex 25 метрів діаметром 1/2". Наша зручна система зберігання дозволяє використовувати шланг як для стаціонарного, так і для одноразового поливу. Наша котушка має ідеальний розмір для малих та середніх садів і може бути надійно розміщена на нерівній поверхні без будь-яких клопотів. Ідеальна відстань між шлангом і ніжками котушки дозволяє легко намотувати і розмотувати шланг, забезпечуючи постійний рівень комфорту при кожному використанні. м), розпилювач для поливу, 3 конектори, 1 конектор з функцією Aqua Stop і штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2. Усі візки та котушки Kärcher сумісні із поширеними на ринку системами з'єднання.

Особливості та переваги
Комплект готовий до підключення.
  • Шланг 1/2" (25 м), розпилювач, 4 універсальні конектори, штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником з G3/4 на G1/2.
Кріплення на стіну.
  • Швидкий і простий монтаж.
Барабан для шланга оптимальної ширини
  • Хороша стійкість (в тому числі на нерівній місцевості).
Легке змотування шлангу
  • Оптимальна відстань між шлангом та опорами зручного використання та простого намотування.
Специфікації

Технічні характеристики

Тиск розриву (бар) 24
Колір чорний
Вага (кг) 1,45
Вага (з упаковкою) (кг) 4,673
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 318 x 572 x 420

При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.

Оснащення

  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
Запчастини для Настінна котушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" у комплекті.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
