Настінна котушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" у комплекті.
Настінний барабан для шланга 1/2" HR 4.525 зі шлангом PrimoFlex 1/2" (25 м). З розпилювачем, комплектом сполучних елементів для мобільного та стаціонарного використання та суперлегкою системою змотування шланга.
Настінна котушка для шланга HR 4.525 завжди готова до роботи. У комплекті шланг PrimoFlex 25 метрів діаметром 1/2". Наша зручна система зберігання дозволяє використовувати шланг як для стаціонарного, так і для одноразового поливу. Наша котушка має ідеальний розмір для малих та середніх садів і може бути надійно розміщена на нерівній поверхні без будь-яких клопотів. Ідеальна відстань між шлангом і ніжками котушки дозволяє легко намотувати і розмотувати шланг, забезпечуючи постійний рівень комфорту при кожному використанні. м), розпилювач для поливу, 3 конектори, 1 конектор з функцією Aqua Stop і штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2. Усі візки та котушки Kärcher сумісні із поширеними на ринку системами з'єднання.
Особливості та переваги
Комплект готовий до підключення.
- Шланг 1/2" (25 м), розпилювач, 4 універсальні конектори, штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником з G3/4 на G1/2.
Кріплення на стіну.
- Швидкий і простий монтаж.
Барабан для шланга оптимальної ширини
- Хороша стійкість (в тому числі на нерівній місцевості).
Легке змотування шлангу
- Оптимальна відстань між шлангом та опорами зручного використання та простого намотування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,45
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,673
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|318 x 572 x 420
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Оснащення
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту
