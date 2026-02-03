Настінна котушка для шланга HR 4.525 завжди готова до роботи. У комплекті шланг PrimoFlex 25 метрів діаметром 1/2". Наша зручна система зберігання дозволяє використовувати шланг як для стаціонарного, так і для одноразового поливу. Наша котушка має ідеальний розмір для малих та середніх садів і може бути надійно розміщена на нерівній поверхні без будь-яких клопотів. Ідеальна відстань між шлангом і ніжками котушки дозволяє легко намотувати і розмотувати шланг, забезпечуючи постійний рівень комфорту при кожному використанні. м), розпилювач для поливу, 3 конектори, 1 конектор з функцією Aqua Stop і штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2. Усі візки та котушки Kärcher сумісні із поширеними на ринку системами з'єднання.