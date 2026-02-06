Тележка для шланга НС 50 предназначена для шланга 1/2 "50 м и используются для полива средних и больших площадей и садов. Его легко транспортировать, поскольку он оснащен широкими профильными колесами, придащими ему еще большую стойкость. Современная тележка для шлангов Karcher НС 50 используются для быстрой смотки и размотки поливочного шланга.