Тележка для шланга НС 50
Тележка для шланга НС 50 предназначена для шланга 1/2 "50 м и используются для полива средних и больших площадей и садов. Его легко транспортировать, поскольку он оснащен широкими профильными колесами, придащими ему еще большую стойкость. Современная тележка для шлангов Karcher НС 50 используются для быстрой смотки и размотки поливочного шланга.
Особенности и преимущества
Большие колеса
- Улучшенная мобильность передвижения
Вместимость: 50 м шланга 1/2 ", или 35 м шланга 5/8", или 23 м шланга 3/4"
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,842
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|480 x 500 x 745
Области применения
- Полив сада