Візок для шлангу НС 50
Візок для шлангу НС 50 призначений для шлангу1/2 " 50 м та використовуються для поливу середніх і великих площ і садів. Його легко транспортувати, оскільки він оснащений широкими профільними колесами, що надають йому ще більшої стійкості. Сучасний візок для шлангів Karcher НС 50 використовуються для швидкої змотки і розмотки поливального шлангу.
Особливості та переваги
Великі колеса
- Покращена мобільність пересування
Місткість: 50 м шланга 1/2 ", або 35 м шланга 5/8", або 23 м шланга 3/4 "
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,842
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|480 x 500 x 745
Області застосування
- Полив саду