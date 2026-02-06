Візок для шлангу НС 50

Візок для шлангу НС 50 призначений для шлангу1/2 " 50 м та використовуються для забезпечення поливу середніх і великих площ і садів.

Візок для шлангу НС 50 призначений для шлангу1/2 " 50 м та використовуються для поливу середніх і великих площ і садів. Його легко транспортувати, оскільки він оснащений широкими профільними колесами, що надають йому ще більшої стійкості. Сучасний візок для шлангів Karcher НС 50 використовуються для швидкої змотки і розмотки поливального шлангу.

Особливості та переваги
Великі колеса
  • Покращена мобільність пересування
Місткість: 50 м шланга 1/2 ", або 35 м шланга 5/8", або 23 м шланга 3/4 "
  • Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 2,18
Вага (з упаковкою) (кг) 2,842
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 480 x 500 x 745
Області застосування
  • Полив саду
