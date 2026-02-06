Візок для шлангу НС 50 призначений для шлангу1/2 " 50 м та використовуються для поливу середніх і великих площ і садів. Його легко транспортувати, оскільки він оснащений широкими профільними колесами, що надають йому ще більшої стійкості. Сучасний візок для шлангів Karcher НС 50 використовуються для швидкої змотки і розмотки поливального шлангу.