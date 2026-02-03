Тележка для шлангов HT 3.400
Тележка для шлангов HT 3.400. Высококачественная тележка для шлангов, возможность регулировки высоты ручки тележки. Большие профилированные колеса для лучшей стойкости. Фиксация концов шланга. Максимальная длина шланга: 1/2 40м, 5/8 30м, 3/4 20м. В сложенном состоянии компактная для хранения
Особенности и преимущества
Готов к использованию
Удобная ручка для вращения катушки
- Удобное разматывание и сматывание шланга
Большие колеса
- Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40 м шланга 1/2 ", или 30 м шланга 5/8", или 20 м шланга 3/4"
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Функция сматывания
- Хранение с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,32
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,368
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 450 x 700
Видео
Области применения
- Полив сада
- Спиливание небольших деревьев
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для очистки садовой мебели и инструмента
Принадлежности
Запчасти для Тележка для шлангов HT 3.400
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.