Тележка для шлангов HT 3.400

Тележка для шлангов HT 3.400. Высококачественная тележка для шлангов, возможность регулировки высоты ручки тележки. Большие профилированные колеса для лучшей стойкости. Фиксация концов шланга. Максимальная длина шланга: 1/2 40м, 5/8 30м, 3/4 20м. В сложенном состоянии компактная для хранения

Тележка для шлангов HT 3.400. Высококачественная тележка для шлангов, возможность регулировки высоты ручки тележки. Большие профилированные колеса для лучшей стойкости. Фиксация концов шланга. Максимальная длина шланга: 1/2 40м, 5/8 30м, 3/4 20м. В сложенном состоянии компактная для хранения

Особенности и преимущества
Готов к использованию
Удобная ручка для вращения катушки
  • Удобное разматывание и сматывание шланга
Большие колеса
  • Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40 м шланга 1/2 ", или 30 м шланга 5/8", или 20 м шланга 3/4"
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Функция сматывания
  • Хранение с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 2,32
Вес (с упаковкой) (кг) 2,368
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 450 x 700

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Спиливание небольших деревьев
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Принадлежности
Запчасти для Тележка для шлангов HT 3.400

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.