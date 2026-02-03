Візок для шлангів HT 3.400
Візок для шлангів HT 3.400. Високоякісний візок для шлангів, можливість регулювання висоти ручки візка. Великі профільовані колеса для кращої стійкості. Фіксація кінців шланга. Максимальна довжина шланга: 1/2 40м, 5/8 30м, 3/4 20м. У складеному стані компактна для зберігання.
Особливості та переваги
Готовий до використання
Зручна ручка для обертання котушки
- Зручне розмотування і змотування шланга
Великі колеса
- Покращена мобільність пересування
Регульована по висоті ручка
Місткість: 40 м шланга 1/2 ", або 30 м шланга 5/8", або 20 м шланга 3/4 "
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Функція змотування
- Економія місця для зберігання
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,32
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,368
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 450 x 700
Відео
Області застосування
- Полив саду
- Спилювання невеликих дерев
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для очищення садових меблів та інструменту
Аксесуари
Запчастини для Візок для шлангів HT 3.400
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.