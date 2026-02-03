Для легкого полива: новая тележка для шланга HT 4.500, поставляемая в уже смонтированном состоянии, снабжена держателем для принадлежностей (например, распылителя с удлиняющей трубкой) и крюком для хранения короткого шланга для полива. Очень практичное решение: не надо через весь сад тянуть за собой длинный шланг, стараясь не повредить им растения на клумбах или грядках. Тележка позволяет легко размотать его до нужного места, обойдя по пути все препятствия, и воспользоваться коротким шлангом для удобного полива находящихся поблизости растений. Благодаря этому значительно облегчается уход за садом. Кроме того, инновационный складной механизм тележки HT 4.500 позволяет хранить ее с экономией пространства. В комплектацию тележки входят регулируемая по высоте ручка и 2 коннектора. Она совместима с любыми садовыми шлангами. Максимальная длина используемого шланга: 50 м (при диаметре 1/2"), 35 м (5/8") или 23 м (3/4").