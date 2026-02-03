Для легкого поливу: новий візок для шланга HT 4.500 поставляють в уже змонтованому стані, забезпечений утримувачем для приладдя (наприклад, розпилювача з подовжує трубкою) і крюком для зберігання короткого шланга для поливу. Дуже практичне рішення: не треба через весь сад тягнути за собою довгий шланг, намагаючись не пошкодити їм рослини на клумбах або грядках. Візок дозволяє легко розмотати його до потрібного місця, обійшовши по шляху всі перешкоди, і скористатися коротким шлангом для зручного поливу знаходячись поблизу рослин. Завдяки цьому значно полегшується догляд за садом. Крім того, інноваційний складаний механізм візка HT 4.500 дозволяє зберігати її з економією простору. У комплектацію візки входять регульована по висоті ручка і 2 коннектора. Вона сумісна з будь-якими садовими шлангами. Максимальна довжина шлангу: 50 м (при діаметрі 1/2 "), 35 м (5/8") або 23 м (3/4 ").