Візок для шлангів HT 4.500
Візок для шлангів HT 4.500. Високоякісний візок для шлангів, з фіксаторами для пістолета, насадок та розпилювача. Максимальна довжина шланга: 1/2 50м, 5/8 35м, 3/4 23м. У складеному стані дуже компактна в зберіганні.
Для легкого поливу: новий візок для шланга HT 4.500 поставляють в уже змонтованому стані, забезпечений утримувачем для приладдя (наприклад, розпилювача з подовжує трубкою) і крюком для зберігання короткого шланга для поливу. Дуже практичне рішення: не треба через весь сад тягнути за собою довгий шланг, намагаючись не пошкодити їм рослини на клумбах або грядках. Візок дозволяє легко розмотати його до потрібного місця, обійшовши по шляху всі перешкоди, і скористатися коротким шлангом для зручного поливу знаходячись поблизу рослин. Завдяки цьому значно полегшується догляд за садом. Крім того, інноваційний складаний механізм візка HT 4.500 дозволяє зберігати її з економією простору. У комплектацію візки входять регульована по висоті ручка і 2 коннектора. Вона сумісна з будь-якими садовими шлангами. Максимальна довжина шлангу: 50 м (при діаметрі 1/2 "), 35 м (5/8") або 23 м (3/4 ").
Особливості та переваги
2 конектора для шланга
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
Готовий до використання
Тримач для аксесуарів (струменевої трубки і штанги)
- Покращена мобільність пересування
Зручна ручка для обертання котушки
- Зручне розмотування і змотування шланга
Великі колеса
Регульована по висоті ручка
Місткість: 50 м шланга 1/2 ", або 35 м шланга 5/8", або 23 м шланга 3/4 "
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Функція змотування
- Економія місця для зберігання
Ергономічна неслизька ручка
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,64
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,714
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|440 x 485 x 857
Області застосування
- Полив саду
- Спилювання невеликих дерев
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для очищення садових меблів та інструменту
Аксесуари
Запчастини для Візок для шлангів HT 4.500
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.