Мультифункциональный пистолет Plus

4 режима распыления, удобная поворотная головка и специальная уплотнительная мембрана: мультифункциональный пистолет Plus идеально подходит для сложных задач полива.

Если существуют задачи с различными потребностями в поливе, то их можно легко решить с помощью многофункционального пистолета Plus. Инновационная мембранная технология, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков при использовании даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся рукоятка - с помощью специального зажима курок можно зафиксировать спереди или сзади рукоятки, что позволяет использовать распылитель исходя из индивидуальных предпочтений. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: душевая, веерная аэрозольная, точечная. Аэрозольная идеально подходит для нежного полива чувствительных растений, в то время как душевая идеально подходит для полива цветов и клумб. Для небольших задач по очистке в саду рекомендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.

Особенности и преимущества
Специальная технология мембраны
  • Предотвращает подтекание, в том числе при смене формы струи или остановке подачи воды.
Поворотная ручка
  • Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
  • Для комфортного постоянного полива.
Четыре опционных режимов распыления с функцией блокировки: душ, плоская струя, аэратор, туман
  • Правильный режим полива для каждого области применения.
Мягкие пластиковые элементы
  • Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Съемный поливочный диск
  • Для очистки заблокированных сопел мембраны.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,22
Вес (с упаковкой) (кг) 0,245
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 240 x 70 x 127

Оснащение

  • Количество струй: 4
  • Поворотная ручка
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Мягкие пластиковые элементы
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
Мультифункциональный пистолет Plus
Мультифункциональный пистолет Plus
Мультифункциональный пистолет Plus
Мультифункциональный пистолет Plus

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Незначительные загрязнения
  • Для очистки листьев
  • Для мягкого полива чувствительных растений, например, саженцев
  • Живые изгороди, кусты
  • Для полива растений в горшках
Принадлежности
Запчасти для Мультифункциональный пистолет Plus

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.