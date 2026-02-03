Мультифункциональный пистолет Plus
4 режима распыления, удобная поворотная головка и специальная уплотнительная мембрана: мультифункциональный пистолет Plus идеально подходит для сложных задач полива.
Если существуют задачи с различными потребностями в поливе, то их можно легко решить с помощью многофункционального пистолета Plus. Инновационная мембранная технология, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков при использовании даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся рукоятка - с помощью специального зажима курок можно зафиксировать спереди или сзади рукоятки, что позволяет использовать распылитель исходя из индивидуальных предпочтений. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: душевая, веерная аэрозольная, точечная. Аэрозольная идеально подходит для нежного полива чувствительных растений, в то время как душевая идеально подходит для полива цветов и клумб. Для небольших задач по очистке в саду рекомендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.
Особенности и преимущества
Специальная технология мембраны
- Предотвращает подтекание, в том числе при смене формы струи или остановке подачи воды.
Поворотная ручка
- Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
- Для комфортного постоянного полива.
Четыре опционных режимов распыления с функцией блокировки: душ, плоская струя, аэратор, туман
- Правильный режим полива для каждого области применения.
Мягкие пластиковые элементы
- Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Съемный поливочный диск
- Для очистки заблокированных сопел мембраны.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,22
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,245
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 70 x 127
Оснащение
- Количество струй: 4
- Поворотная ручка
- Фиксатор на рукоятке
- Возможность регулировки объема воды
- Функция самопромывки
- Мягкие пластиковые элементы
- Вид струи: аэрозольная
- Вид струи: горизонтальная веерная
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки
- Незначительные загрязнения
- Для очистки листьев
- Для мягкого полива чувствительных растений, например, саженцев
- Живые изгороди, кусты
- Для полива растений в горшках
Принадлежности
Запчасти для Мультифункциональный пистолет Plus
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.