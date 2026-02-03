Проблему вимогливих до поливу рослин легко вирішити за допомогою мультифункціонального пістолета Plus. Інноваційна мембрана, розроблена Керхер, гарантує використання без патьоків води - навіть під час перемикання на інший режим поливу. При необхідності мембранний диск можна зняти і промити. Тільки Керхер пропонує такий комфорт поливу: поворотна головка може знаходитися в двох положеннях - так, щоб кнопка блокування потоку води перебувала зверху ручки пістолета або знизу. У моделі є 4 режими розпилення: душ, точковий струмінь, плоский і туман. Туман ідеально підходить для поливу делікатних рослин, а душ - для клумб. Для легких завдань очищення підходить точковий струмінь. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.