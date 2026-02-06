Комплект для подключения шланга упрощает подключение, отключение и ремонт систем полива. Он включает в себя 1 коннектор для шлангов 1/2 ", 5/8" и 1 коннектор для шлангов 1/2 ", 5/8" с Aqua Stop. Гибкая система соединений значительно упрощает полив малых и больших садов и территорий, поскольку надежные соединительные элементы и коннекторы являются основой хорошей системы полива.