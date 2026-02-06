Комплект для соединения шлангов 1/2", 5/8"
Комплект. Коннектор (1 шт.) для шлангов 1/2", 5/8" и коннектор (1 шт.) для шлангов 1/2", 5/8" с аквастопом.
Комплект для подключения шланга упрощает подключение, отключение и ремонт систем полива. Он включает в себя 1 коннектор для шлангов 1/2 ", 5/8" и 1 коннектор для шлангов 1/2 ", 5/8" с Aqua Stop. Гибкая система соединений значительно упрощает полив малых и больших садов и территорий, поскольку надежные соединительные элементы и коннекторы являются основой хорошей системы полива.
Особенности и преимущества
Аквастоп
- Съемка насадок, пистолета и т.д. без риска намокнуть
Эргономичная конструкция
- Для удобного использования
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,049
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,062
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|61 x 36 x 36
Области применения
- Полив сада
- Спиливание небольших деревьев
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента