Комплект для підключення шлангу спрощує підключення, відключення і ремонт систем поливу. Він включає в себе 1 конектор для шлангів 1/2 ", 5/8" і 1 конектор для шлангів 1/2 ", 5/8" з Aqua Stop. Гнучка система з'єднань значно спрощує полив малих і великих садів і територій, оскільки надійні з'єднувальні елементи та конектори є основою гарної системи поливу.