Комплект для з'єднання шлангів 1/2 ", 5/8"

Комплект. Конектор (1 шт.) Для шлангів 1/2 ", 5/8" і конектор (1 шт.) Для шлангів 1/2 ", 5/8" з аквастопом.

Комплект для підключення шлангу спрощує підключення, відключення і ремонт систем поливу. Він включає в себе 1 конектор для шлангів 1/2 ", 5/8" і 1 конектор для шлангів 1/2 ", 5/8" з Aqua Stop. Гнучка система з'єднань значно спрощує полив малих і великих садів і територій, оскільки надійні з'єднувальні елементи та конектори є основою гарної системи поливу.

Особливості та переваги
Аквастоп
  • Зйомка насадок, пістолета і т.д. без ризику намокнути
Ергономічна конструкція
  • Для зручного використання
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″
Колір жовтий
Вага (кг) 0,049
Вага (з упаковкою) (кг) 0,062
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 61 x 36 x 36
Сумісна техніка
Області застосування
  • Полив саду
  • Спилювання невеликих дерев
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
