Комплект для з'єднання шлангів 1/2 ", 5/8"
Комплект. Конектор (1 шт.) Для шлангів 1/2 ", 5/8" і конектор (1 шт.) Для шлангів 1/2 ", 5/8" з аквастопом.
Комплект для підключення шлангу спрощує підключення, відключення і ремонт систем поливу. Він включає в себе 1 конектор для шлангів 1/2 ", 5/8" і 1 конектор для шлангів 1/2 ", 5/8" з Aqua Stop. Гнучка система з'єднань значно спрощує полив малих і великих садів і територій, оскільки надійні з'єднувальні елементи та конектори є основою гарної системи поливу.
Особливості та переваги
Аквастоп
- Зйомка насадок, пістолета і т.д. без ризику намокнути
Ергономічна конструкція
- Для зручного використання
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,049
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,062
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|61 x 36 x 36
Області застосування
- Полив саду
- Спилювання невеликих дерев
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту