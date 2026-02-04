Миттєва готовність до роботи: садовий насос BP 5.000 Garden Set Plus, що поставляється разом із вакуумно-стійким, армованим спіраллю всмоктувальним шлангом завдовжки 3,5 м, забезпеченим фільтром і зворотним клапаном (зі з'єднувальним різьбленням G1", діаметром 3/4"), та комплектом для поливу, який містить 20-метровий садовий шланг Kärcher PrimoFlex (діаметром 1/2"), чудово підходить для поливу саду водою з бочок, цистерн та інших ємностей. У комплект для поливу входять також розпилювач, конектори та штуцер для приєднання до крана. Насос, що має міцну і легку конструкцію, забезпечений ергономічною ручкою для перенесення. Як і всі інші водяні насоси Kärcher, він не потребує обслуговування, підключається без застосування інструментів і зручно вмикається і вимикається за допомогою великого ножного вимикача. Високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби насоса. При цьому Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років. При бажанні насос BP 5.000 Garden може бути дооснащений електронним реле тиску, що забезпечує його автоматичне увімкнення та вимкнення в залежності від відбору води для більш комфортної роботи в саду або використання з метою будинкового водопостачання.