Насос для поливу BP 5.000 Garden Set Plus

Завдяки наявності комплекту, що включає всмоктувальний і садовий шланги, насос BP 5.000 Garden Set Plus миттєво готувий до роботи. Цей потужний і довговічний насос для саду є ідеальним рішенням для поливу рослин водою, що відбирається з бочки або цистерни.

Миттєва готовність до роботи: садовий насос BP 5.000 Garden Set Plus, що поставляється разом із вакуумно-стійким, армованим спіраллю всмоктувальним шлангом завдовжки 3,5 м, забезпеченим фільтром і зворотним клапаном (зі з'єднувальним різьбленням G1", діаметром 3/4"), та комплектом для поливу, який містить 20-метровий садовий шланг Kärcher PrimoFlex (діаметром 1/2"), чудово підходить для поливу саду водою з бочок, цистерн та інших ємностей. У комплект для поливу входять також розпилювач, конектори та штуцер для приєднання до крана. Насос, що має міцну і легку конструкцію, забезпечений ергономічною ручкою для перенесення. Як і всі інші водяні насоси Kärcher, він не потребує обслуговування, підключається без застосування інструментів і зручно вмикається і вимикається за допомогою великого ножного вимикача. Високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби насоса. При цьому Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років. При бажанні насос BP 5.000 Garden може бути дооснащений електронним реле тиску, що забезпечує його автоматичне увімкнення та вимкнення в залежності від відбору води для більш комфортної роботи в саду або використання з метою будинкового водопостачання.

Особливості та переваги
Міцність та довговічність.
Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Зручна кнопка вкл/викл
Готовність до негайного застосування
У комплект входять садовий насос, шланг і набір для поливу
Оптимальне всмоктування
  • Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Окрема наливна горловина
  • Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
  • Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
  • Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
  • Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 650
Макс. продуктивність (л/год) < 5000
Висота подачі (м) макс. 40
Тиск (бар) макс. 4
Висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1,5
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 6,95
Вага (з упаковкою) (кг) 11,7
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 372 x 186 x 231

Комплектація

  • З'єднувальний адаптер для G1 насосів
  • Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1
  • Включає набір для всмоктування
  • Включає набір для поливу

Оснащення

  • Оптимізований з'єднувальний патрубок
  • Зручна кнопка вкл/викл
  • Окрема наливна горловина
  • Зливний клапан
  • Ергономічна ручка для перенесення
Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
