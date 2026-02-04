Насос для поливу BP 5.000 Garden Set Plus
Завдяки наявності комплекту, що включає всмоктувальний і садовий шланги, насос BP 5.000 Garden Set Plus миттєво готувий до роботи. Цей потужний і довговічний насос для саду є ідеальним рішенням для поливу рослин водою, що відбирається з бочки або цистерни.
Миттєва готовність до роботи: садовий насос BP 5.000 Garden Set Plus, що поставляється разом із вакуумно-стійким, армованим спіраллю всмоктувальним шлангом завдовжки 3,5 м, забезпеченим фільтром і зворотним клапаном (зі з'єднувальним різьбленням G1", діаметром 3/4"), та комплектом для поливу, який містить 20-метровий садовий шланг Kärcher PrimoFlex (діаметром 1/2"), чудово підходить для поливу саду водою з бочок, цистерн та інших ємностей. У комплект для поливу входять також розпилювач, конектори та штуцер для приєднання до крана. Насос, що має міцну і легку конструкцію, забезпечений ергономічною ручкою для перенесення. Як і всі інші водяні насоси Kärcher, він не потребує обслуговування, підключається без застосування інструментів і зручно вмикається і вимикається за допомогою великого ножного вимикача. Високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби насоса. При цьому Kärcher пропонує продовження гарантії до 5 років. При бажанні насос BP 5.000 Garden може бути дооснащений електронним реле тиску, що забезпечує його автоматичне увімкнення та вимкнення в залежності від відбору води для більш комфортної роботи в саду або використання з метою будинкового водопостачання.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Зручна кнопка вкл/викл
Готовність до негайного застосуванняУ комплект входять садовий насос, шланг і набір для поливу
Оптимальне всмоктування
- Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
- Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|650
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 5000
|Висота подачі (м)
|макс. 40
|Тиск (бар)
|макс. 4
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,5
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,95
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,7
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|372 x 186 x 231
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
- Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1
- Включає набір для всмоктування
- Включає набір для поливу
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
- Ергономічна ручка для перенесення
Відео
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Аксесуари
Запчастини для BP 5.000 Garden Set Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.