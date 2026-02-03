Насос для поливу BP 4.500 Garden Set Plus

Готовий до використання набір для садівників: BP 4.500 Garden Set Plus. У комплекті садовий і всмоктувальний шланг.

Цей практичний базовий комплект включає все, що необхідно для поливу з використанням води з дощових бочок або цистерн. Зрозуміло, центральне місце в ньому посідає компактний і довговічний насос для саду BP 4.500 Garden, що має високу потужність всмоктування і оптимальний напір. Як і всі садові насоси Kärcher, він не потребує технічного обслуговування, може монтуватися без спеціального інструменту і зручно вмикається і вимикається за допомогою ножного вимикача, зменшуючи навантаження на спину. Крім цього, насос може бути оснащений функцією автоматичного вмикання та вимикання (за допомогою електронного манометричного вимикача) - для ще більш комфортного використання в саду або в будинковій системі водопостачання. Також до комплекту насоса для саду входить вакуумно-стійкий спіральний шланг завдовжки 3,5 м із фільтром і зворотним клапаном (з'єднувальне різьблення G1, діаметр 3/4"), шланг Kärcher PrimoFlex® завдовжки 20 метрів (діаметр 1/2"), розпилювач, муфти та штуцер для під'єднання до крана. Завдяки використанню високоякісних матеріалів цей комплект буде радувати вас протягом багатьох років. Також компанія Kärcher пропонує збільшення гарантійного терміну до 5 років.

Особливості та переваги
Насос для поливу BP 4.500 Garden Set Plus: Міцність та довговічність.
Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Насос для поливу BP 4.500 Garden Set Plus: Зручна кнопка вкл/викл
Насос для поливу BP 4.500 Garden Set Plus: Готовність до негайного застосування
Включає повністю готовий до підключення комплект зі спіральним і садовим шлангами для миттєвого використання за призначенням.
Оптимальне всмоктування
  • Крім цього, насос здатний качати воду з глибини до 8 м, наприклад, з підземної цистерни.
Окрема наливна горловина
  • Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
  • Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
  • Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
  • Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 550
Макс. продуктивність (л/год) < 4500
Висота подачі (м) макс. 36
Тиск (бар) макс. 3,6
Висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1,5
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 6,6
Вага (з упаковкою) (кг) 11,3
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 372 x 186 x 231

Комплектація

  • З'єднувальний адаптер для G1 насосів
  • Включає набір для всмоктування
  • Включає набір для поливу

Оснащення

  • Оптимізований з'єднувальний патрубок
  • Зручна кнопка вкл/викл
  • Окрема наливна горловина
  • Зливний клапан
  • Ергономічна ручка для перенесення
Насос для поливу BP 4.500 Garden Set Plus
Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Запчастини для BP 4.500 Garden Set Plus

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
