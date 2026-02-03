Насос для поливу BP 4.500 Garden Set Plus
Готовий до використання набір для садівників: BP 4.500 Garden Set Plus. У комплекті садовий і всмоктувальний шланг.
Цей практичний базовий комплект включає все, що необхідно для поливу з використанням води з дощових бочок або цистерн. Зрозуміло, центральне місце в ньому посідає компактний і довговічний насос для саду BP 4.500 Garden, що має високу потужність всмоктування і оптимальний напір. Як і всі садові насоси Kärcher, він не потребує технічного обслуговування, може монтуватися без спеціального інструменту і зручно вмикається і вимикається за допомогою ножного вимикача, зменшуючи навантаження на спину. Крім цього, насос може бути оснащений функцією автоматичного вмикання та вимикання (за допомогою електронного манометричного вимикача) - для ще більш комфортного використання в саду або в будинковій системі водопостачання. Також до комплекту насоса для саду входить вакуумно-стійкий спіральний шланг завдовжки 3,5 м із фільтром і зворотним клапаном (з'єднувальне різьблення G1, діаметр 3/4"), шланг Kärcher PrimoFlex® завдовжки 20 метрів (діаметр 1/2"), розпилювач, муфти та штуцер для під'єднання до крана. Завдяки використанню високоякісних матеріалів цей комплект буде радувати вас протягом багатьох років. Також компанія Kärcher пропонує збільшення гарантійного терміну до 5 років.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.
Зручна кнопка вкл/виклЗручна кнопка вкл/викл
Готовність до негайного застосуванняВключає повністю готовий до підключення комплект зі спіральним і садовим шлангами для миттєвого використання за призначенням.
Оптимальне всмоктування
- Крім цього, насос здатний качати воду з глибини до 8 м, наприклад, з підземної цистерни.
Окрема наливна горловина
- Простота заповнення перед застосуванням.
Злив
- Оптимальний захист від замерзання.
Оптимізовані з’єднання
- Оптимальна система герметизації для простого підключення насоса без інструментів.
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|550
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 4500
|Висота подачі (м)
|макс. 36
|Тиск (бар)
|макс. 3,6
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,5
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,3
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|372 x 186 x 231
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
- Включає набір для всмоктування
- Включає набір для поливу
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Окрема наливна горловина
- Зливний клапан
- Ергономічна ручка для перенесення
Відео
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
Аксесуари
Запчастини для BP 4.500 Garden Set Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.