Цей практичний базовий комплект включає все, що необхідно для поливу з використанням води з дощових бочок або цистерн. Зрозуміло, центральне місце в ньому посідає компактний і довговічний насос для саду BP 4.500 Garden, що має високу потужність всмоктування і оптимальний напір. Як і всі садові насоси Kärcher, він не потребує технічного обслуговування, може монтуватися без спеціального інструменту і зручно вмикається і вимикається за допомогою ножного вимикача, зменшуючи навантаження на спину. Крім цього, насос може бути оснащений функцією автоматичного вмикання та вимикання (за допомогою електронного манометричного вимикача) - для ще більш комфортного використання в саду або в будинковій системі водопостачання. Також до комплекту насоса для саду входить вакуумно-стійкий спіральний шланг завдовжки 3,5 м із фільтром і зворотним клапаном (з'єднувальне різьблення G1, діаметр 3/4"), шланг Kärcher PrimoFlex® завдовжки 20 метрів (діаметр 1/2"), розпилювач, муфти та штуцер для під'єднання до крана. Завдяки використанню високоякісних матеріалів цей комплект буде радувати вас протягом багатьох років. Також компанія Kärcher пропонує збільшення гарантійного терміну до 5 років.