Насос для полива BP 4.500 Garden Set Plus
Готовый к использованию набор для садоводов: BP 4.500 Garden Set Plus. В комплекте садовый и всасывающий шланг.
Этот практичный базовый комплект включает все, что необходимо для полива с использованием воды из дождевых бочек или цистерн. Разумеется, центральное место в нем занимает компактный и долговечный насос для сада BP 4.500 Garden, обладающий высокой мощностью всасывания и оптимальным напором. Как и все насосы для сада Karcher, он не требует технического обслуживания, может монтироваться без специального инструмента и удобно включается и выключается с помощью ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Кроме этого, насос может быть оснащен функцией автоматического включения и выключения (с помощью электронного манометрического выключателя) – для еще более комфортного использования в саду или в домовой системе водоснабжения. Также в комплект насоса для сада входит вакуумно-стойкий спиральный шланг длиной 3,5 м с фильтром и обратным клапаном (соединительная резьба G1, диаметр 3/4"), шланг Karcher PrimoFlex® длиной 20 метров (диаметр 1/2"), распылитель, муфты и штуцер для подсоединения к крану. Благодаря использованию высококачественных материалов этот комплект будет радовать вас в течение многих лет.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Комфортное включение ногойКомфортное включение
Готовность к немедленному применениюВключает полностью готовый к подключению комплект со спиральным и садовым шлангами для немедленного использования по назначению.
Оптимальное всасывание
- Кроме этого, насос способен качать воду с глубины до 8 м, например, из подземной цистерны.
Отдельная наливная горловина
- Простота заполнения перед применением.
Слив
- Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|550
|Макс. производительность (л/ч)
|< 4500
|Высота подачи (м)
|макс. 36
|Давление (бар)
|макс. 3,6
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,5
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|372 x 186 x 231
Комплектация
- Соединительный адаптер G1 для насосов
- Всасывающая гарнитура PerfectConnect
- Включая комплект для полива
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Отдельная наливная горловина
- Сливной клапан
- Эргономичная ручка для переноски
Видео
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
Принадлежности
Запчасти для BP 4.500 Garden Set Plus
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.