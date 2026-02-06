Аккумуляторный оконный пылесос WV 1 Plus
Аккумуляторный оконный пылесос WV 1 Plus в комбинации с пульверизатором с микроволоконной насадкой позволяет легче и в 3 раза быстрее мыть окна, не оставляя на них полос и разводов.
Аккумуляторный оконный пылесос Kärcher WV 1 Plus гарантирует безупречную чистоту окон в сочетании с колоссальной экономией времени и сил. Продуманная комбинация пульверизатора с микроволоконной насадкой обеспечивает эффективную очистку стекол, после которой аппарат тщательно собирает с них грязную воду, не давая ей оставлять разводы и стекать на пол. Благодаря этому уборка осуществляется гораздо легче и втрое быстрее, чем при использовании обычных методов мойки окон. Аккумуляторный привод в сочетании с компактными размерами гарантирует максимальное удобство применения. При этом возможности аппарата не ограничиваются лишь мойкой окон – он прекрасно подходит и для очистки любых других гладких поверхностей.
Особенности и преимущества
Малый весЛегкий и удобно лежащий в руке аппарат не вызывает усталости при работе.
Компактный и удобныйКомпактный аппарат значительно облегчает очистку любых гладких поверхностей.
Светодиодный дисплей постоянно на видуВстроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Широкий спектр решаемых задач
- Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
В три раза быстрее
- Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
- Благодаря всасыванию, оконный пылесос собирает грязную воду без подтеков и разводов.
Абсолютно гигиенично
- Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|250
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Время работы аккумулятора (мин)
|25
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|150
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 70
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,5
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,488
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,033
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|130 x 250 x 275
Комплектация
- Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
Оснащение
- Всасывающее сопло
Видео
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для WV 1 Plus
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.