Аккумуляторный оконный пылесос Kärcher WV 1 Plus гарантирует безупречную чистоту окон в сочетании с колоссальной экономией времени и сил. Продуманная комбинация пульверизатора с микроволоконной насадкой обеспечивает эффективную очистку стекол, после которой аппарат тщательно собирает с них грязную воду, не давая ей оставлять разводы и стекать на пол. Благодаря этому уборка осуществляется гораздо легче и втрое быстрее, чем при использовании обычных методов мойки окон. Аккумуляторный привод в сочетании с компактными размерами гарантирует максимальное удобство применения. При этом возможности аппарата не ограничиваются лишь мойкой окон – он прекрасно подходит и для очистки любых других гладких поверхностей.