Акумуляторний віконний пилосос WV 1 Plus
Акумуляторний віконний пилосос WV 1 Plus у комбінації з пульверизатором з мікроволоконною насадкою дає змогу легше і в 3 рази швидше мити вікна, не залишаючи на них смуг і розводів.
Акумуляторний віконний пилосос Kärcher WV 1 Plus гарантує бездоганну чистоту вікон у поєднанні з колосальною економією часу і сил. Продумана комбінація пульверизатора з мікроволоконною насадкою забезпечує ефективне очищення скла, після якого апарат ретельно збирає з нього брудну воду, не даючи їй залишати розводи і стікати на підлогу. Завдяки цьому прибирання здійснюється набагато легше і втричі швидше, ніж при використанні звичайних методів миття вікон. Акумуляторний привід у поєднанні з компактними розмірами гарантує максимальну зручність застосування. При цьому можливості апарату не обмежуються лише миттям вікон - він чудово підходить і для очищення будь-яких інших гладких поверхонь.
Особливості та переваги
Невелика вагаЛегкий апарат, що зручно лежить у руці, не викликає втоми під час роботи.
КомпактнийКомпактний апарат значно полегшує очищення будь-яких гладких поверхонь.
Світлодіодний дисплей постійно на видуВбудований у вимикач світлодіодний індикатор своєчасно інформує про необхідність зарядити акумулятор.
Широкий спектр вирішуваних завдань
- Віконний пилосос можна використовувати для очищення будь-яких гладких поверхонь (плитка, дзеркала, душові кабіни).
Утричі швидше
- Акумуляторний віконний пилосос втричі прискорює миття вікон порівняно зі звичайними методами виконання цієї роботи.
Очищення без розводів і крапель води
- Завдяки всмоктуванню, віконний пилосос збирає брудну воду без підтікань і розводів.
Повністю гігієнічно
- Легке, швидке та гігієнічне спорожнення бачка для брудної води.
Стандарт якості
- Kärcher - винахідник акумуляторних віконних пилососів, що має великий досвід і унікальні ноу-хау в цій галузі.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм)
|250
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|100
|Час роботи акумулятора (хв)
|25
|Час зарядки акумулятора (хв)
|150
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 70
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса з акумулятором (кг)
|0,5
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,488
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,033
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|130 x 250 x 275
Комплектація
- Зарядний пристрій: Зарядний пристрій WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Standard з мікроволоконною насадкою
- Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 20 мл
Оснащення
- Всмоктувальна насадка
Області застосування
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Скляні столи
- Кахель
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для WV 1 Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.