Акумуляторний віконний пилосос Kärcher WV 1 Plus гарантує бездоганну чистоту вікон у поєднанні з колосальною економією часу і сил. Продумана комбінація пульверизатора з мікроволоконною насадкою забезпечує ефективне очищення скла, після якого апарат ретельно збирає з нього брудну воду, не даючи їй залишати розводи і стікати на підлогу. Завдяки цьому прибирання здійснюється набагато легше і втричі швидше, ніж при використанні звичайних методів миття вікон. Акумуляторний привід у поєднанні з компактними розмірами гарантує максимальну зручність застосування. При цьому можливості апарату не обмежуються лише миттям вікон - він чудово підходить і для очищення будь-яких інших гладких поверхонь.