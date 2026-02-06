Акумуляторний віконний пилосос WV 1 Plus

Акумуляторний віконний пилосос WV 1 Plus у комбінації з пульверизатором з мікроволоконною насадкою дає змогу легше і в 3 рази швидше мити вікна, не залишаючи на них смуг і розводів.

Акумуляторний віконний пилосос Kärcher WV 1 Plus гарантує бездоганну чистоту вікон у поєднанні з колосальною економією часу і сил. Продумана комбінація пульверизатора з мікроволоконною насадкою забезпечує ефективне очищення скла, після якого апарат ретельно збирає з нього брудну воду, не даючи їй залишати розводи і стікати на підлогу. Завдяки цьому прибирання здійснюється набагато легше і втричі швидше, ніж при використанні звичайних методів миття вікон. Акумуляторний привід у поєднанні з компактними розмірами гарантує максимальну зручність застосування. При цьому можливості апарату не обмежуються лише миттям вікон - він чудово підходить і для очищення будь-яких інших гладких поверхонь.

Особливості та переваги
Акумуляторний віконний пилосос WV 1 Plus: Невелика вага
Невелика вага
Легкий апарат, що зручно лежить у руці, не викликає втоми під час роботи.
Акумуляторний віконний пилосос WV 1 Plus: Компактний
Компактний
Компактний апарат значно полегшує очищення будь-яких гладких поверхонь.
Акумуляторний віконний пилосос WV 1 Plus: Світлодіодний дисплей постійно на виду
Світлодіодний дисплей постійно на виду
Вбудований у вимикач світлодіодний індикатор своєчасно інформує про необхідність зарядити акумулятор.
Широкий спектр вирішуваних завдань
  • Віконний пилосос можна використовувати для очищення будь-яких гладких поверхонь (плитка, дзеркала, душові кабіни).
Утричі швидше
  • Акумуляторний віконний пилосос втричі прискорює миття вікон порівняно зі звичайними методами виконання цієї роботи.
Очищення без розводів і крапель води
  • Завдяки всмоктуванню, віконний пилосос збирає брудну воду без підтікань і розводів.
Повністю гігієнічно
  • Легке, швидке та гігієнічне спорожнення бачка для брудної води.
Стандарт якості
  • Kärcher - винахідник акумуляторних віконних пилососів, що має великий досвід і унікальні ноу-хау в цій галузі.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм) 250
Об'єм бака для брудної води (мл) 100
Час роботи акумулятора (хв) 25
Час зарядки акумулятора (хв) 150
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) прим. 70
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса з акумулятором (кг) 0,5
Маса (без приладдя) (кг) 0,488
Вага (з упаковкою) (кг) 1,033
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 130 x 250 x 275

Комплектація

  • Зарядний пристрій: Зарядний пристрій WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Standard з мікроволоконною насадкою
  • Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 20 мл

Оснащення

  • Всмоктувальна насадка
Відео

Області застосування
  • Гладкі поверхні
  • Вікна та скляні поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
  • Скляні столи
  • Кахель
