Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus

Решение для чистки без образования полос и разводов: оконный пылесос (стеклоочиститель) с инновационной силиконовой стяжкой обладает универсальными возможностями и подходит для продолжительной непрерывной уборки. Аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Особенностями оконного пылесоса WV 4-4 Plus являются использование сменных аккумуляторов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу, наличие светодиодного индикатора состояния аккумулятора и инновационная силиконовая стяжка, с помощью которой можно очищать оконные стекла до самого нижнего края. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. С помощью этого аппарата можно легко очищать и любые другие гладкие поверхности. При этом эргономичная конструкция аккумуляторного стеклоочистителя WV 4-4 Plus обеспечивает максимальную гигиеничность: опорожнение и очистка бачка для грязной воды производятся без непосредственного контакта с ней. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами Kärcher на этой аккумуляторной платформе.

Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В приобретается отдельно
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В приобретается отдельно
Максимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора. Высокая энергоотдача, безопасность и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Стяжка по технологии Liquid Silicone
Стяжка по технологии Liquid Silicone
Инновационная удлиненная стяжка повышает эффективность очистки.
Светодиодный индикатор состояния аккумулятора
Светодиодный индикатор состояния аккумулятора
Состояние заряда аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
  • Легкое опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью.
Низкий уровень шума
  • Низкий уровень шума делает работу со стеклоочистителем более приятным занятием.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В 3 раза быстрее
  • Аккумуляторный стеклоочиститель втрое ускоряет мойку окон.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды
Широкий спектр решаемых задач
  • Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 4 B aккумуляторная платформа
Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Объем бака для грязной воды (мл) 150
Напряжение (В) Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Емкость аккумулятора (Ач) 2,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 120 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 40 (2,5 А·ч)
Цвет Белый
Вес (с упаковкой) (кг) 1,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 133 x 281 x 311

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл

Оснащение

  • Всасывающее сопло
Видео

Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для WV 4-4 Plus

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Отзывы и рейтинг
