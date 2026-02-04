Акумуляторний віконний пилосос WV 4-4 Plus
Рішення для чищення без утворення смуг та розводів: віконний пилосос (склоочисник) з інноваційною силіконовою стяжкою має універсальні можливості та підходить для тривалого безперервного прибирання. Акумулятор Kärcher Battery Power 4 В та зарядний пристрій не входять в комплект поставки.
Особливостями віконного пилососа WV 4-4 Plus є використання змінних акумуляторів, що забезпечують тривалу безперервну роботу, наявність світлодіодного індикатора стану акумулятора та інноваційна силіконова стяжка, за допомогою якої можна очищати віконне скло до самого нижнього краю. Продумана комбінація пульверизатора для нанесення засобу для чищення, мікроволоконної насадки для його розподілу на склі та самого склоочисника, оснащеного електричним всмоктувальним пристроєм, забезпечує сяючу чистоту скла - на ньому не залишається ніяких смуг або розводів. За допомогою цього апарату можна легко очищати і будь-які інші гладкі поверхні. При цьому ергономічна конструкція акумуляторного склоочисника WV 4-4 Plus забезпечує максимальну гігієнічність: спорожнення і очищення бачка для брудної води проводяться без безпосереднього контакту з нею. Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 В, що не входить до комплекту поставки, сумісний з усіма апаратами Kärcher на цій акумуляторній платформі.
Особливості та переваги
Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 купується окремоМаксимум гнучкості та продовження часу роботи за рахунок використання додаткового акумулятора. Висока енерговіддача, безпека та тривалий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на платформі Battery Power 4 В.
Стяжка за технологією Liquid SiliconeІнноваційна подовжена стяжка підвищує ефективність очищення.
Світлодіодний індикатор стану акумулятораСтан заряду акумулятора відображається трьома світлодіодами.
Швидке та гігієнічне спорожнення бачка
- Легке спорожнення бачка для бруду без контакту з ним.
Низький рівень шуму
- Низький рівень шуму робить роботу зі склоочисником приємним заняттям.
Стандарт якості
- Kärcher - винахідник акумуляторних віконних пилососів, що має великий досвід і унікальні ноу-хау в цій галузі.
В три рази швидше
- Акумуляторний склоочисник утричі прискорює миття вікон.
Очищення без розводів і крапель води
- Електричний всмоктувальний пристрій виключає забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають в процесі роботи.
Широкий спектр вирішуваних завдань
- Придатність для очищення будь-яких гладких поверхонь, наприклад керамічної плитки, дзеркал або стінок душових кабін.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|4 В Акумуляторна платформа
|Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм)
|280
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|150
|Напруга (В)
|Номінальний 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Ємність батареї (Ач)
|2,5
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 120 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 40 (2,5 А·год)
|Колір
|білий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,3
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|133 x 281 x 311
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Пульверизатор Extra з мікроволоконною насадкою
- Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 20 мл
Оснащення
- Всмоктувальна насадка
Відео
Області застосування
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Скляні столи
- Кахель
Аксесуари
Чистячий засіб
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для WV 4-4 Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.