Особливостями віконного пилососа WV 4-4 Plus є використання змінних акумуляторів, що забезпечують тривалу безперервну роботу, наявність світлодіодного індикатора стану акумулятора та інноваційна силіконова стяжка, за допомогою якої можна очищати віконне скло до самого нижнього краю. Продумана комбінація пульверизатора для нанесення засобу для чищення, мікроволоконної насадки для його розподілу на склі та самого склоочисника, оснащеного електричним всмоктувальним пристроєм, забезпечує сяючу чистоту скла - на ньому не залишається ніяких смуг або розводів. За допомогою цього апарату можна легко очищати і будь-які інші гладкі поверхні. При цьому ергономічна конструкція акумуляторного склоочисника WV 4-4 Plus забезпечує максимальну гігієнічність: спорожнення і очищення бачка для брудної води проводяться без безпосереднього контакту з нею. Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 В, що не входить до комплекту поставки, сумісний з усіма апаратами Kärcher на цій акумуляторній платформі.