Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Anniversary Edition
Оконный пылесос WV 5 Plus Anniversary Edition со специальной оснасткой, выпущенный в ограниченном количестве специально к 90-летию компании, гарантирует максимально быстрое мытье окон без разводов и капель.
Оконный пылесос Kärcher WV 5 Plus Anniversary Edition, выпущенный в честь 90-летия компании, представляет собой ограниченный цветовой вариант со специальными аксессуарами. С этим вариантом компания Kärcher – изобретатель оконного пылесоса – выпускает на рынок устройство, которое еще больше совершенствует чистку окон без усилий, без разводов и капель. Благодаря увеличенному времени автономной работы очистка может выполняться без каких-либо проблем в течении еще более длительного периода времени. А благодаря системе сменных аккумуляторов окна можно мыть без перерыва, купив второй аккумулятор. Ручка устройства с ее мягким компонентом гарантирует, что WV 5 Plus Anniversary Edition превосходит своего предшественника с точки зрения удобства управления и эргономики. Устройство оснащено прокладками на всасывающей насадке, которые обеспечивают еще лучшие результаты очистки вплоть до краев. В комплект поставки входит распылитель, салфетка из микрофибры, узкая всасывающая насадка для решетчатых окон, скребок для удаления стойких загрязнений и дополнительная салфетка из микрофибры с особенно высоким содержанием абразивных волокон для оптимальной очистки окон снаружи.
Особенности и преимущества
Съемная батареяСъемный аккумулятор и опционный второй аккумулятор позволяет очищать окна без перерыва.
Комфортная очистка оконРегулируемые ограничители обеспечивают тщательную очистку всей поверхности стекла, вплоть до краевых участков, без образования на нем полос и разводов.
Удобная ручка с индикатором заряда батареиПрорезиненная рукоятка аппарата значительно облегчает работу. Текущий заряд аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Сменная всасывающая насадка
- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Низкий уровень шума
- Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
- Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
- Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Широкий спектр решаемых задач
- Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм)
|170
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|185
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 105
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Черный
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,7
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|125 x 280 x 325
Комплектация
- Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
- Узкое всасывающее сопло
- Микроволоконная обтяжка для наружных работ: 1 x
- Скребок
Оснащение
- Всасывающее сопло
- Сменная всасывающая насадка
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Решетчатые окна
- Гладкие поверхности
- Зеркала
- Стеклянные столы
- Кафель
- Керамическая плитка
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для WV 5 Plus Anniversary Edition
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.