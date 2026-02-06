Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Anniversary Edition

Оконный пылесос WV 5 Plus Anniversary Edition со специальной оснасткой, выпущенный в ограниченном количестве специально к 90-летию компании, гарантирует максимально быстрое мытье окон без разводов и капель.

Оконный пылесос Kärcher WV 5 Plus Anniversary Edition, выпущенный в честь 90-летия компании, представляет собой ограниченный цветовой вариант со специальными аксессуарами. С этим вариантом компания Kärcher – изобретатель оконного пылесоса – выпускает на рынок устройство, которое еще больше совершенствует чистку окон без усилий, без разводов и капель. Благодаря увеличенному времени автономной работы очистка может выполняться без каких-либо проблем в течении еще более длительного периода времени. А благодаря системе сменных аккумуляторов окна можно мыть без перерыва, купив второй аккумулятор. Ручка устройства с ее мягким компонентом гарантирует, что WV 5 Plus Anniversary Edition превосходит своего предшественника с точки зрения удобства управления и эргономики. Устройство оснащено прокладками на всасывающей насадке, которые обеспечивают еще лучшие результаты очистки вплоть до краев. В комплект поставки входит распылитель, салфетка из микрофибры, узкая всасывающая насадка для решетчатых окон, скребок для удаления стойких загрязнений и дополнительная салфетка из микрофибры с особенно высоким содержанием абразивных волокон для оптимальной очистки окон снаружи.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Anniversary Edition: Съемная батарея
Съемная батарея
Съемный аккумулятор и опционный второй аккумулятор позволяет очищать окна без перерыва.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Anniversary Edition: Комфортная очистка окон
Комфортная очистка окон
Регулируемые ограничители обеспечивают тщательную очистку всей поверхности стекла, вплоть до краевых участков, без образования на нем полос и разводов.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Anniversary Edition: Удобная ручка с индикатором заряда батареи
Удобная ручка с индикатором заряда батареи
Прорезиненная рукоятка аппарата значительно облегчает работу. Текущий заряд аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Сменная всасывающая насадка
  • В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Низкий уровень шума
  • Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
  • Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
  • Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Широкий спектр решаемых задач
  • Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм) 170
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 35
Время зарядки аккумулятора (мин) 185
Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 105
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Черный
Масса с аккумулятором (кг) 0,7
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,7
Вес (с упаковкой) (кг) 1,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 125 x 280 x 325

Комплектация

  • Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
  • Узкое всасывающее сопло
  • Микроволоконная обтяжка для наружных работ: 1 x
  • Скребок

Оснащение

  • Всасывающее сопло
  • Сменная всасывающая насадка
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Anniversary Edition
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Решетчатые окна
  • Гладкие поверхности
  • Зеркала
  • Стеклянные столы
  • Кафель
  • Керамическая плитка
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для WV 5 Plus Anniversary Edition

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.