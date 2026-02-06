Оконный пылесос Kärcher WV 5 Plus Anniversary Edition, выпущенный в честь 90-летия компании, представляет собой ограниченный цветовой вариант со специальными аксессуарами. С этим вариантом компания Kärcher – изобретатель оконного пылесоса – выпускает на рынок устройство, которое еще больше совершенствует чистку окон без усилий, без разводов и капель. Благодаря увеличенному времени автономной работы очистка может выполняться без каких-либо проблем в течении еще более длительного периода времени. А благодаря системе сменных аккумуляторов окна можно мыть без перерыва, купив второй аккумулятор. Ручка устройства с ее мягким компонентом гарантирует, что WV 5 Plus Anniversary Edition превосходит своего предшественника с точки зрения удобства управления и эргономики. Устройство оснащено прокладками на всасывающей насадке, которые обеспечивают еще лучшие результаты очистки вплоть до краев. В комплект поставки входит распылитель, салфетка из микрофибры, узкая всасывающая насадка для решетчатых окон, скребок для удаления стойких загрязнений и дополнительная салфетка из микрофибры с особенно высоким содержанием абразивных волокон для оптимальной очистки окон снаружи.