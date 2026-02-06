Акумуляторний віконний пилосос WV 5 Plus Anniversary Edition

Віконний пилосос WV 5 Plus Anniversary Edition, створений до 90-річчя компанії та випущений в обмеженій серії, оснащений спеціальними функціями для максимально ефективного очищення. Цей пристрій гарантує швидке та бездоганне миття вікон без розводів і крапель, забезпечуючи ідеальний результат кожного разу.

Віконний пилосос Kärcher WV 5 Plus Anniversary Edition, створений до 90-річчя компанії, представлений в обмеженій серії з унікальним дизайном та спеціальними аксесуарами. Цей вдосконалений пристрій, розроблений винахідником віконного пилососа, забезпечує легке, швидке та бездоганне очищення вікон без розводів і крапель. Збільшений час автономної роботи дозволяє виконувати прибирання більшої площі без перерв, а система змінних акумуляторів забезпечує можливість безперервного використання за наявності додаткового акумулятора. Ергономічна ручка пристрою з м’яким покриттям підвищує комфорт під час роботи, забезпечуючи ще більше зручності в порівнянні з попередніми моделями. Прокладки на всмоктувальній насадці гарантують якісне очищення навіть по краях вікон. У комплект входять розпилювач, серветка з мікрофібри, вузька всмоктувальна насадка для ґратчастих вікон, скребок для видалення стійких забруднень та додаткова серветка з мікрофібри з високим вмістом абразивних волокон, ідеальна для зовнішнього очищення.

Особливості та переваги
Акумуляторний віконний пилосос WV 5 Plus Anniversary Edition: Змінний акумулятор
Змінний акумулятор
Знімний акумулятор і другий аккумулятор (опція) дозволяє очищати вікна без перерви.
Акумуляторний віконний пилосос WV 5 Plus Anniversary Edition: Комфортне очищення вікон
Комфортне очищення вікон
Обмежувачі, що регулюються, забезпечують ретельне очищення всієї поверхні скла, аж до крайових ділянок, без утворення на ньому смуг і розводів.
Акумуляторний віконний пилосос WV 5 Plus Anniversary Edition: Зручна ручка з індикатором заряду батареї
Зручна ручка з індикатором заряду батареї
Прогумована рукоятка апарата значно полегшує роботу. Поточний заряд акумулятора відображається трьома світлодіодами.
Змінна всмоктувальна насадка
  • Залежно від розмірів поверхні, яка очищується, може використовуватися насадка великого чи малого розміру.
Низький рівень шуму
  • Низький рівень шуму робить прибирання ще більш комфортним.
Стандарт якості
  • Kärcher - винахідник акумуляторних віконних пилососів, що має великий досвід і унікальні ноу-хау в цій галузі.
Утричі швидше
  • Акумуляторний віконний пилосос втричі прискорює миття вікон порівняно зі звичайними методами виконання цієї роботи.
Очищення без розводів і крапель води
  • Електричний всмоктувальний пристрій виключає забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають, і забезпечує сяючу чистоту скла.
Повністю гігієнічно
  • Легке, швидке та гігієнічне спорожнення бачка для брудної води.
Широкий спектр вирішуваних завдань
  • Віконний пилосос можна використовувати для очищення будь-яких гладких поверхонь (плитка, дзеркала, душові кабіни).
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм) 280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки (мм) 170
Об'єм бака для брудної води (мл) 100
Час роботи акумулятора (хв) 35
Час зарядки акумулятора (хв) 185
Тип акумулятора Зйомний літій-іонний акумулятор
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) прим. 105
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір чорний
Маса з акумулятором (кг) 0,7
Маса (без приладдя) (кг) 0,7
Вага (з упаковкою) (кг) 1,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 125 x 280 x 325

Комплектація

  • Зарядний пристрій: Зарядний пристрій WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Extra з мікроволоконною насадкою
  • Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 20 мл
  • Вузька всмоктувальна насадка
  • Мікроволоконна обтяжка для вуличних робіт: 1 x
  • Скребок

Оснащення

  • Всмоктувальна насадка
  • Змінна всмоктувальна насадка
Акумуляторний віконний пилосос WV 5 Plus Anniversary Edition
Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні
  • Гратчасті вікна
  • Гладкі поверхні
  • Дзеркала
  • Скляні столи
  • Кахель
  • Керамічна плитка
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для WV 5 Plus Anniversary Edition

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.