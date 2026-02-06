Віконний пилосос Kärcher WV 5 Plus Anniversary Edition, створений до 90-річчя компанії, представлений в обмеженій серії з унікальним дизайном та спеціальними аксесуарами. Цей вдосконалений пристрій, розроблений винахідником віконного пилососа, забезпечує легке, швидке та бездоганне очищення вікон без розводів і крапель. Збільшений час автономної роботи дозволяє виконувати прибирання більшої площі без перерв, а система змінних акумуляторів забезпечує можливість безперервного використання за наявності додаткового акумулятора. Ергономічна ручка пристрою з м’яким покриттям підвищує комфорт під час роботи, забезпечуючи ще більше зручності в порівнянні з попередніми моделями. Прокладки на всмоктувальній насадці гарантують якісне очищення навіть по краях вікон. У комплект входять розпилювач, серветка з мікрофібри, вузька всмоктувальна насадка для ґратчастих вікон, скребок для видалення стійких забруднень та додаткова серветка з мікрофібри з високим вмістом абразивних волокон, ідеальна для зовнішнього очищення.