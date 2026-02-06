Акумуляторний віконний пилосос WV 5 Plus Anniversary Edition
Віконний пилосос WV 5 Plus Anniversary Edition, створений до 90-річчя компанії та випущений в обмеженій серії, оснащений спеціальними функціями для максимально ефективного очищення. Цей пристрій гарантує швидке та бездоганне миття вікон без розводів і крапель, забезпечуючи ідеальний результат кожного разу.
Віконний пилосос Kärcher WV 5 Plus Anniversary Edition, створений до 90-річчя компанії, представлений в обмеженій серії з унікальним дизайном та спеціальними аксесуарами. Цей вдосконалений пристрій, розроблений винахідником віконного пилососа, забезпечує легке, швидке та бездоганне очищення вікон без розводів і крапель. Збільшений час автономної роботи дозволяє виконувати прибирання більшої площі без перерв, а система змінних акумуляторів забезпечує можливість безперервного використання за наявності додаткового акумулятора. Ергономічна ручка пристрою з м’яким покриттям підвищує комфорт під час роботи, забезпечуючи ще більше зручності в порівнянні з попередніми моделями. Прокладки на всмоктувальній насадці гарантують якісне очищення навіть по краях вікон. У комплект входять розпилювач, серветка з мікрофібри, вузька всмоктувальна насадка для ґратчастих вікон, скребок для видалення стійких забруднень та додаткова серветка з мікрофібри з високим вмістом абразивних волокон, ідеальна для зовнішнього очищення.
Особливості та переваги
Змінний акумуляторЗнімний акумулятор і другий аккумулятор (опція) дозволяє очищати вікна без перерви.
Комфортне очищення віконОбмежувачі, що регулюються, забезпечують ретельне очищення всієї поверхні скла, аж до крайових ділянок, без утворення на ньому смуг і розводів.
Зручна ручка з індикатором заряду батареїПрогумована рукоятка апарата значно полегшує роботу. Поточний заряд акумулятора відображається трьома світлодіодами.
Змінна всмоктувальна насадка
- Залежно від розмірів поверхні, яка очищується, може використовуватися насадка великого чи малого розміру.
Низький рівень шуму
- Низький рівень шуму робить прибирання ще більш комфортним.
Стандарт якості
- Kärcher - винахідник акумуляторних віконних пилососів, що має великий досвід і унікальні ноу-хау в цій галузі.
Утричі швидше
- Акумуляторний віконний пилосос втричі прискорює миття вікон порівняно зі звичайними методами виконання цієї роботи.
Очищення без розводів і крапель води
- Електричний всмоктувальний пристрій виключає забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають, і забезпечує сяючу чистоту скла.
Повністю гігієнічно
- Легке, швидке та гігієнічне спорожнення бачка для брудної води.
Широкий спектр вирішуваних завдань
- Віконний пилосос можна використовувати для очищення будь-яких гладких поверхонь (плитка, дзеркала, душові кабіни).
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм)
|280
|Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки (мм)
|170
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|100
|Час роботи акумулятора (хв)
|35
|Час зарядки акумулятора (хв)
|185
|Тип акумулятора
|Зйомний літій-іонний акумулятор
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 105
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|чорний
|Маса з акумулятором (кг)
|0,7
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|125 x 280 x 325
Комплектація
- Зарядний пристрій: Зарядний пристрій WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Extra з мікроволоконною насадкою
- Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 20 мл
- Вузька всмоктувальна насадка
- Мікроволоконна обтяжка для вуличних робіт: 1 x
- Скребок
Оснащення
- Всмоктувальна насадка
- Змінна всмоктувальна насадка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Гратчасті вікна
- Гладкі поверхні
- Дзеркала
- Скляні столи
- Кахель
- Керамічна плитка
Запчастини для WV 5 Plus Anniversary Edition
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.