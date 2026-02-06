Пар против грязи: предлагаемая Kärcher паровая швабра SC 2 Upright позволяет очищать любые твердые напольные покрытия, защищенные от воздействия влаги, в т. ч. деревянные. В ней предусмотрено легкое переключение двух предустановленных режимов с разной интенсивностью подачи пара. При тщательной очистке с ее помощью твердых напольных покрытий уничтожаются до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Паровая швабра очень быстро разогревается и позволяет производить уборку без перерывов благодаря съемному бачку для долива воды, оснащенному картриджем для защиты от накипи. Состояние аппарата отображается цветным светодиодным индикатором на рукоятке. Для тщательной и гигиеничной уборки предусмотрено использование салфеток, легко закрепляемых на насадке для пола EasyFix липучкой и заменяемых без контакта с грязью.