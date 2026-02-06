Парова швабра Kärcher SC 2 Upright — це ефективний пристрій для очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, стійких до вологи, включаючи дерев'яні. Завдяки двом попередньо встановленим режимам інтенсивності подачі пари, які легко перемикати, швабра адаптується до особливостей різних типів поверхонь. Під час ретельного прибирання вона знищує до 99,99% вірусів¹⁾ і поширених побутових бактерій²⁾, забезпечуючи гігієнічну чистоту. Пристрій швидко нагрівається, а знімний резервуар для води з картриджем для захисту від накипу дозволяє проводити прибирання без перерв. Інтуїтивно зрозумілий кольоровий світлодіодний індикатор на рукоятці інформує про стан апарата, додаючи зручності в користуванні. Серветки для насадки EasyFix легко кріпляться за допомогою липучки та замінюються без контакту з брудом, що робить прибирання не лише ефективним, а й гігієнічним.