Парова швабра SC 2 Upright
Під час ретельного очищення твердих підлогових покриттів за допомогою парової швабри SC 2 Upright знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾.
Парова швабра Kärcher SC 2 Upright — це ефективний пристрій для очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, стійких до вологи, включаючи дерев'яні. Завдяки двом попередньо встановленим режимам інтенсивності подачі пари, які легко перемикати, швабра адаптується до особливостей різних типів поверхонь. Під час ретельного прибирання вона знищує до 99,99% вірусів¹⁾ і поширених побутових бактерій²⁾, забезпечуючи гігієнічну чистоту. Пристрій швидко нагрівається, а знімний резервуар для води з картриджем для захисту від накипу дозволяє проводити прибирання без перерв. Інтуїтивно зрозумілий кольоровий світлодіодний індикатор на рукоятці інформує про стан апарата, додаючи зручності в користуванні. Серветки для насадки EasyFix легко кріпляться за допомогою липучки та замінюються без контакту з брудом, що робить прибирання не лише ефективним, а й гігієнічним.
Особливості та переваги
Управління подачі пари - 2 режими потужності для очищення різних поверхоньВибір оптимального режиму за допомогою піктограм підлогових покриттів (дерев'яних або з кахелю).
Вузький корпус і шарнірне кріплення щіткової головкиЗавдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Робота без перерв і захист від накипуРозумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу. Зйомний резервуар легко заповнити в будь-який час - для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи.
Швидкий нагрів
- Лише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром і серветкою для очищення підлоги з системою фіксації застібка-липучка
- Пластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів.
- Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,9% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 50
|Потужність нагрівача (Вт)
|1600
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|0,4
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,54
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix
Оснащення
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
Аксесуари
Запчастини для SC 2 Upright
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.