Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix AE

При тщательной очистке твердых напольных покрытий при помощи паровой швабры SC 2 Upright уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾.

Пар против грязи: паровая швабра Kärcher SC 2 Upright подходит для очистки всех твердых напольных покрытий, которые не боятся влаги, включая деревянные. Она имеет два предварительно настроенных режима подачи пара с разной интенсивностью, которые можно легко переключать. При глубокой очистке паровая швабра уничтожает до 99,99% вирусов¹⁾ и распространенных бытовых бактерий²⁾ на твердых полах. Швабра быстро нагревается и позволяет непрерывно убирать благодаря съемному резервуару для воды, который оснащен картриджем против накипи. Состояние устройства показывает цветной светодиодный индикатор на рукоятке. Для гигиенической уборки предусмотрены салфетки EasyFix, которые крепятся липучками на насадку для пола и снимаются без контакта с грязью.

Особенности и преимущества
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix AE: Управление подачи пара - 2 режима мощности для очистки различных поверхностей
Выбор оптимального режима при помощи пиктограмм напольных покрытий (деревянных или плиточных).
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix AE: Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головки
Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix AE: Работа без перерывов и защита от накипи
Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
Быстрый нагрев
  • Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
  • Красный пульсирующий свет означает, что устройство нагревается, а постоянный зеленый свет означает, что устройство готово к использованию.
Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром и салфеткой для очистки пола с системой фиксации застежка-липучка
  • Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
  • Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 50
Мощность нагревателя (Вт) 1600
Длина кабеля (м) 5
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (л) 0,4
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,54
Вес (с упаковкой) (кг) 3,98
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 314 x 168 x 1185

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.

Комплектация

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Деликатная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Абразивная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Насадка для пола: EasyFix

Оснащение

  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix AE
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
Принадлежности
