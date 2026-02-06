Парова швабра SC 2 Upright EasyFix AE
Під час ретельного очищення твердих підлогових покриттів за допомогою парової швабри SC 2 Upright знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾.
Пара проти бруду: парова швабра Kärcher SC 2 Upright підходить для очищення всіх твердих підлогових покриттів, які не бояться вологи, включно з дерев'яними. Вона має два попередньо налаштовані режими подачі пари з різною інтенсивністю, які можна легко перемикати. Під час глибокого очищення парова швабра знищує до 99,99% вірусів¹⁾ і поширених побутових бактерій²⁾ на твердих підлогах. Швабра швидко нагрівається і дозволяє безперервно прибирати завдяки знімному резервуару для води, який оснащений картриджем проти накипу. Стан пристрою показує кольоровий світлодіодний індикатор на рукоятці. Для гігієнічного прибирання передбачені серветки EasyFix, які кріпляться липучками на насадку для підлоги і знімаються без контакту з брудом.
Особливості та переваги
Управління подачі пари - 2 режими потужності для очищення різних поверхоньВибір оптимального режиму за допомогою піктограм підлогових покриттів (дерев'яних або з кахелю).
Вузький корпус і шарнірне кріплення щіткової головкиЗавдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Робота без перерв і захист від накипуЗйомний резервуар легко заповнити в будь-який час - для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Швидкий нагрів
- Лише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
- Червоне пульсуюче світло означає, що пристрій нагрівається, а постійне зелене світло означає, що пристрій готовий до використання.
Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром і серветкою для очищення підлоги з системою фіксації застібка-липучка
- Пластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів.
- Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,9% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 50
|Потужність нагрівача (Вт)
|1600
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|0,4
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,54
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,98
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Серветка для делікатного чищення підлоги EasyFix: 1 шт.
- Абразивна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix
Оснащення
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для SC 2 Upright EasyFix AE
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.