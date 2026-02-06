Пара проти бруду: парова швабра Kärcher SC 2 Upright підходить для очищення всіх твердих підлогових покриттів, які не бояться вологи, включно з дерев'яними. Вона має два попередньо налаштовані режими подачі пари з різною інтенсивністю, які можна легко перемикати. Під час глибокого очищення парова швабра знищує до 99,99% вірусів¹⁾ і поширених побутових бактерій²⁾ на твердих підлогах. Швабра швидко нагрівається і дозволяє безперервно прибирати завдяки знімному резервуару для води, який оснащений картриджем проти накипу. Стан пристрою показує кольоровий світлодіодний індикатор на рукоятці. Для гігієнічного прибирання передбачені серветки EasyFix, які кріпляться липучками на насадку для підлоги і знімаються без контакту з брудом.