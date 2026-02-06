Пароочиститель SC 3 EasyFix + насадка для окон
Пароочиститель SC 3 EasyFix с насадкой для мытья окон и насадкой для пола EasyFix и картриджем для удаления накипи обеспечивает бесперебойную уборку благодаря постоянному резервуару для воды. Нагревается всего за 30 секунд.
SC 3 EasyFix Select от Kärcher - это высокоэффективный пароочиститель с самым быстрым временем нагрева, составляющим всего 30 секунд. Благодаря бачку для долива воды устройство обеспечивает непрерывную работу без необходимости остановок. Встроенный картридж для автоматического удаления солей жесткости продлевает срок службы аппарата, предотвращая образование накипи. SC 3 EasyFix Select работает без использования химических средств и подходит для очистки различных твердых поверхностей в доме. При глубокой очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Благодаря широкому комплекту аксессуаров пароочиститель эффективно очищает керамическую плитку, кухонные плиты, вытяжки, а также удаляет стойкие загрязнения из узких щелей и стыков. В комплект входит насадка для пола EasyFix с шарнирным соединением для удобного управления и пластинчатой подошвой, обеспечивающей равномерное распределение пара. Система крепления салфетки на липучке позволяет легко ее устанавливать и снимать без контакта с грязью.2-ступенчатый регулятор подачи пара позволяет адаптировать интенсивность очистки к различным типам поверхностей и уровню загрязнений. Для удобства хранения предусмотрены держатели для аксессуаров, а также возможность закрепления насадки для пола вместе с удлинительными трубками и шлангом во время перерыва в работе.
Особенности и преимущества
Быстрый нагревЛишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Работа без перерывов и защита от накипиВоду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
- Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1900
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,5
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,584
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 236 x 253
Комплектация
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Оконная насадка Comfort
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Бак: наполняемый без перерыва в работе
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Интегрированный выключатель
- Хранение аксессуаров на корпусе
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
Принадлежности
Запчасти для SC 3 EasyFix + насадка для окон
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.