SC 3 EasyFix Select от Kärcher - это высокоэффективный пароочиститель с самым быстрым временем нагрева, составляющим всего 30 секунд. Благодаря бачку для долива воды устройство обеспечивает непрерывную работу без необходимости остановок. Встроенный картридж для автоматического удаления солей жесткости продлевает срок службы аппарата, предотвращая образование накипи. SC 3 EasyFix Select работает без использования химических средств и подходит для очистки различных твердых поверхностей в доме. При глубокой очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Благодаря широкому комплекту аксессуаров пароочиститель эффективно очищает керамическую плитку, кухонные плиты, вытяжки, а также удаляет стойкие загрязнения из узких щелей и стыков. В комплект входит насадка для пола EasyFix с шарнирным соединением для удобного управления и пластинчатой подошвой, обеспечивающей равномерное распределение пара. Система крепления салфетки на липучке позволяет легко ее устанавливать и снимать без контакта с грязью.2-ступенчатый регулятор подачи пара позволяет адаптировать интенсивность очистки к различным типам поверхностей и уровню загрязнений. Для удобства хранения предусмотрены держатели для аксессуаров, а также возможность закрепления насадки для пола вместе с удлинительными трубками и шлангом во время перерыва в работе.