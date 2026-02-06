Пароочисник SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
Пароочисник SC 3 EasyFix з насадкою для для миття вікон та насадкою для підлоги EasyFix і картриджем для видалення накипу забезпечує безперебійне прибирання завдяки постійному резервуару для води. Нагрівається всього за 30 секунд.
SC 3 EasyFix Select від Kärcher – це високоефективний пароочисник із найшвидшим часом нагрівання, що становить лише 30 секунд. Завдяки бачку для доливання води пристрій забезпечує безперервну роботу без необхідності зупинок. Вбудований картридж для автоматичного видалення солей жорсткості подовжує термін служби апарата, запобігаючи утворенню накипу. SC 3 EasyFix Select працює без використання хімічних засобів і підходить для очищення різних твердих поверхонь у будинку. Під час глибокого очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾. Завдяки широкому комплекту аксесуарів пароочисник ефективно очищає керамічну плитку, кухонні плити, витяжки, а також видаляє стійкі забруднення з вузьких щілин і стиків. До комплекту входить насадка для підлоги EasyFix із шарнірним з’єднанням для зручного керування та пластинчастою підошвою, що забезпечує рівномірний розподіл пари. Система кріплення серветки на липучці дозволяє легко її встановлювати та знімати без контакту з брудом.2-ступінчастий регулятор подачі пари дає змогу адаптувати інтенсивність очищення до різних типів поверхонь і рівня забруднень. Для зручності зберігання передбачені тримачі для аксесуарів, а також можливість закріплення насадки для підлоги разом із подовжувальними трубками та шлангом під час перерви в роботі.
Особливості та переваги
Швидкий нагрівЛише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Робота без перерв і захист від накипуВоду можна легко доливати в будь-який час, що виключає невиправдані перерви в роботі. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Потужність нагрівача (Вт)
|1900
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,5
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,584
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 236 x 253
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Віконна насадка Comfort
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: можна наповнювати без перерви в роботі
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Запчастини для SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.