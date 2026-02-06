SC 3 EasyFix Select від Kärcher – це високоефективний пароочисник із найшвидшим часом нагрівання, що становить лише 30 секунд. Завдяки бачку для доливання води пристрій забезпечує безперервну роботу без необхідності зупинок. Вбудований картридж для автоматичного видалення солей жорсткості подовжує термін служби апарата, запобігаючи утворенню накипу. SC 3 EasyFix Select працює без використання хімічних засобів і підходить для очищення різних твердих поверхонь у будинку. Під час глибокого очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾. Завдяки широкому комплекту аксесуарів пароочисник ефективно очищає керамічну плитку, кухонні плити, витяжки, а також видаляє стійкі забруднення з вузьких щілин і стиків. До комплекту входить насадка для підлоги EasyFix із шарнірним з’єднанням для зручного керування та пластинчастою підошвою, що забезпечує рівномірний розподіл пари. Система кріплення серветки на липучці дозволяє легко її встановлювати та знімати без контакту з брудом.2-ступінчастий регулятор подачі пари дає змогу адаптувати інтенсивність очищення до різних типів поверхонь і рівня забруднень. Для зручності зберігання передбачені тримачі для аксесуарів, а також можливість закріплення насадки для підлоги разом із подовжувальними трубками та шлангом під час перерви в роботі.