SC 3 EasyFix является самым быстрым пароочистителем своего времени и готов к работе после нагрева всего за 30 секунд. Постоянно пополняемый резервуар для воды обеспечивает непрерывную уборку. Используемый картридж для удаления накипи автоматически удаляет известковый налет, тем самым увеличивая срок службы устройства. Kärcher SC 3 EasyFix очищает без химических средств и может использоваться практически в любом месте в доме. Он подходит для всех типов твердых поверхностей в доме. Тщательная очистка с помощью пароочистителя Kärcher удаляет 99,999% вирусов¹⁾ ​​и 99,99% всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с типичных твердых бытовых поверхностей. Широкий спектр аксессуаров гигиенично очищают плитку, варочные поверхности, вытяжки и даже самые маленькие щели, включая удаление стойких загрязнений. В комплект также входит насадка для пола EasyFix с гибким соединением для превосходной эргономики. Используя удобную систему крючков и петель, салфетку для мытья пола можно легко прикрепить к насадке для пола и снять, не контактируя с грязью. С помощью двухступенчатой регулировки пара можно идеально подстроить интенсивность пара под поверхность и загрязнение. Дополнительные детали: хранениеаксессуаров и парковочное положение для насадки для пола.