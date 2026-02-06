Парооочисник SC 3 EasyFix є одним із найшвидших у своєму класі, готовий до використання вже через 30 секунд після ввімкнення. Завдяки постійно поповнюваному резервуару для води, він забезпечує безперервне прибирання. Вбудований картридж для видалення накипу автоматично очищає пристрій від вапняного нальоту, що продовжує його термін служби. SC 3 EasyFix працює без використання хімічних засобів і підходить для прибирання майже всіх твердих поверхонь у будинку. Парооочисник Kärcher видаляє до 99,999% вірусів¹⁾ і 99,99% поширених побутових бактерій²⁾, забезпечуючи глибоке очищення. Завдяки різноманітним аксесуарам, він ефективно очищає плитку, варильні поверхні, витяжки та навіть вузькі щілини, справляючись зі стійкими забрудненнями. Насадка для підлоги EasyFix з гнучким з'єднанням забезпечує відмінну ергономіку, а серветка легко прикріплюється і знімається завдяки системі гачків і петель, без прямого контакту з брудом. Регулювання інтенсивності пари на два рівні дозволяє підлаштувати його під тип поверхні та ступінь забруднення. Додатково передбачено зручне зберігання аксесуарів і паркувальне положення для насадки для підлоги.