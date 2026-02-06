Пароочисник SC 3 EF Anniversary Edition
Пароочисник SC 3 EasyFix з насадкою для підлоги EasyFix і картриджем для видалення накипу забезпечує безперервне прибирання завдяки резервуару для води, що постійно поповнюється. Нагрівається всього за 30 секунд.
Парооочисник SC 3 EasyFix є одним із найшвидших у своєму класі, готовий до використання вже через 30 секунд після ввімкнення. Завдяки постійно поповнюваному резервуару для води, він забезпечує безперервне прибирання. Вбудований картридж для видалення накипу автоматично очищає пристрій від вапняного нальоту, що продовжує його термін служби. SC 3 EasyFix працює без використання хімічних засобів і підходить для прибирання майже всіх твердих поверхонь у будинку. Парооочисник Kärcher видаляє до 99,999% вірусів¹⁾ і 99,99% поширених побутових бактерій²⁾, забезпечуючи глибоке очищення. Завдяки різноманітним аксесуарам, він ефективно очищає плитку, варильні поверхні, витяжки та навіть вузькі щілини, справляючись зі стійкими забрудненнями. Насадка для підлоги EasyFix з гнучким з'єднанням забезпечує відмінну ергономіку, а серветка легко прикріплюється і знімається завдяки системі гачків і петель, без прямого контакту з брудом. Регулювання інтенсивності пари на два рівні дозволяє підлаштувати його під тип поверхні та ступінь забруднення. Додатково передбачено зручне зберігання аксесуарів і паркувальне положення для насадки для підлоги.
Особливості та переваги
Швидкий нагрівЛише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Робота без перерв і захист від накипуВоду можна легко доливати в будь-який час, що виключає невиправдані перерви в роботі. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Потужність нагрівача (Вт)
|1900
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,5
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 236 x 253
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Серветка для делікатного чищення підлоги EasyFix: 1 шт.
- Абразивна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: можна наповнювати без перерви в роботі
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Запчастини для SC 3 EF Anniversary Edition
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.