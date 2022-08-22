Как отмыть окна от наклеек и скотча?

Снятие наклейки/скотча с помощью фена – это только один из способов. Есть ли другие методы?

Первый можно назвать "мокрым" (от больше подходит для бумажных наклеек). Наклейку нужно смочить губкой и через несколько минут опять смочить, пока она не размокнет и ее можно будет содрать. Конечно, имейте в виду, что нельзя использовать острые инструменты, которые могут поцарапать нежную поверхность стекла.

Другой способ для удаления наклеек/скотча из стекла – использование химических веществ (средство для снятия лака, спирт, WD-40, моющие средства, например очиститель для индукционной плиты).

Они все могут быть полезны. Необходимо пропитать поверхность выбранным средством, подождать некоторое время, а затем удалить наклейку или скотч. Однако необходимо помнить, что многие из этих жидкостей имеют раздражающий запах и, кроме того, могут повредить прокладки или оконные рамы.