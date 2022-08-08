Как и чем дезинфицировать квартиру?

Поддержание порядка и чистоты в квартире обычно ассоциируется с мытьем полов и протиранием пыли, однако иногда нужно сделать полную дезинфекцию помещения. При обычной уборке поверхностей Вы добавляете в воду разные химические средства. При чем, каждая поверхность требует отдельной химии. Но при борьбе с бактериями, вирусами и грибком этого все равно недостаточно. Как действия будут эффективны? Хотим Вам предложить краткий дайджест, в котором Вы узнаете, как очистить все поверхности от А до Я.

Дезинфекция квартиры аппаратами Karcher

Что такое дезинфекция?

Дезинфекция – это процесс, направленный на удаление микробов. Можно выделить несколько видов дезинфекции в зависимости от возможности и необходимости ее проведения.

  1. Химический способ. Средства для уборки токсичны для микроорганизмов. Они нейтрализуют их. Это продукты на основе спирта, соединение тяжелых металлов и кислотных реагентов. К сожалению, такой метод нуждается в тщательном смывании с поверхности и защите Ваших дыхательных путей. В быту этот метод используется так: Вы опрыскиваете все поверхности, а затем смываете раствор. Химические средства полностью дезинфицируют квартиру, но Вы можете зайти в помещение только через, например, 12 часов после уборки.
  2. Озонирование. Озон является одним из сильнейших дезинфицирующих веществ, поэтому эффективно борется со всеми бактериями и вирусами. В помещение можно вернуться через 1-2 часа после выполнения процедуры.
  3. Ультрафиолетовое излучение. С помощью ультрафиолета Вы также можете удалить микроорганизмы, однако эту процедуру Вы не можете выполнить самостоятельно.
  4. Тепловой метод – например, погрузить отдельный предмет в кипяток.

Можно ли дезинфицировать уксусом? Мытье полов уксусом.

Домашние методы уборки, такие как уборка содой или уксусом, достаточно популярны. Сочетание воды и уксуса дает отличный результат при мытье полов. Однако возникает вопрос, дезинфицирует ли уксус?

К сожалению, уксус не убивает микробы. В состав этой жидкости входит уксусная кислота, являющаяся продуктом алкогольного брожения. Она имеет отличные от, например, этанола, свойства. Поэтому Вы не можете провести дезинфекцию уксусом.

Мытье полов уксусом

Чем дезинфицировать дом/квартиру?

Мы можем Вам предложить метод борьбы с микроорганизмами, который будет безопасен для Вас и простым в исполнении – это дезинфекция водяным паром. Для этого нужно использовать специальное устройство, генерирующее пару с температурой примерно 100 градусов Цельсия – пароочиститель. Начните с очистки поверхностей и предметов стандартными средствами, а затем перейдите к дезинфекции пароочистителем.

Это быстрый и эффективный способ избавиться от вирусов, бактерий и грибков, которые опасны для здоровья и близких.

Такой аппарат не только может вымыть поверхности от грязи (рекомендуется мыть только те поверхности, которые устойчивы к высоким температурам), но и продензифицирует их.

Под давлением пар проникает в загрязнение и растворяет его. Остатки грязи останутся либо на мягких насадках самого парогенератора, либо их нужно будет собрать вместе с конденсатом бумажным полотенцем. Пароочистители Вы можете использовать самостоятельно – это позволяет провести полную уборку в любое время.

Чтобы уборка была максимально эффективной, а результат невероятным, нужно выполнить несколько условий. Независимые специалисты по просьбе Karcher провели испытание, в котором было доказано, что парогенераторы могут быть использованы для борьбы даже с пандемией коронавируса. Тест показал, что для удаления 99,99% коронавирусов и других бактерий, обычно встречающихся в нашем доме, нужно подержать на месте очистки парогенератор 30 секунд при максимальном давлении. Это относится как и к мягким поверхностям (ковер, мягкая мебель), так и к твердым (например, кафель, кухонные поверхности или ванная комната).

Дезинфекция паром

Если Вы хотите, чтобы Ваш малыш был в безопасной среде, то следует заботиться о дезинфекции игрушек. Не рекомендуем использовать химические средства для этого, поскольку это может быть опасным для ребенка. Резиновые игрушки можно бросить в кипяток, однако этот метод не будет работать с другими игрушками.


В магазинах можно найти жидкости для дезинфекции игрушек, но безопаснее и проще использовать пароочиститель.

В матрасах находится много микробов и клещей, которые могут вызвать аллергию или респираторные заболевания. В то время, когда чехлы для матраса мы можем просто стирать в стиральной машине, с самим матрасом все сложнее. Простой и эффективный способ освежить матрас – использовать пароочиститель с ручной насадкой, на которую одета микрофибра. Пар будет проникать между волокнами матраса, а микрофибра собирать на себя все загрязнения. Перед использованием пароочистителя советуем тщательно пропылесосить или выбить матрас.

Многие ткани требуют особого ухода. Некоторые вещи нельзя даже стирать в стиральной машине. Как освежить такую ​​одежду? Можно использовать пароочиститель с насадкой для ухода за текстилем. Таким образом, Вы можете с легкостью придать новый вид верхней одежде, вечерним платьям, костюмам и не бояться навредить ткани. Гладить можно тоже паром. Водяной пар не повредит тканям, а одежда после глажки останется сухой.

Грязь и микробы гораздо легче удалить из раковины, умывальника или поддона, чем из тканей. Тем не менее, среда на кухне и в ванной комнате способствует быстрому размножению микроорганизмов. В течение дня Вы много раз касаетесь кранов, кнопки смыва или душевые трубки обнаженным телом, и это увеличивает риск заражения.

Каждая поверхность требует отдельного чистящего средства, но существует одно решение для всех. Это пароочиститель. Широкий выбор насадок для пароочистителя Kärcher позволит не только очистить сантехнику без царапин, но и добраться до труднодоступных уголков арматуры или углов душевой кабины. Пар эффективно и абсолютно безопасно удалит вирусы и бактерии.

Барабан и гидравлические шланги стиральной машины эффективно очистит холостая стирка при 90 градусах Цельсия. Вы также можете использовать специальные средства, дезинфицирующие ее внутреннюю часть. Однако возникает вопрос: как дезинфицировать кнопки, резиновый уплотнительный фланец, дверцу или внутреннюю часть ящика для химии. Это поверхности могут быть отличной средой для вирусов, микробов и грибков. Пароочиститель удалит микробы с этих поверхностей без риска повреждения оборудования. Горячий водяной пар может даже справиться с местом обитания особо устойчивой плесени в резиновом фланце.

При поиске способов дезинфекции доски для нарезки Вы обязательно столкнетесь с методами с использованием лимонного сока, соды, уксуса, соли. К сожалению, эти способы удаляют неприятные запахи, но они не будут эффективно очищать поверхность микроорганизмов. Следует помнить, что доска соприкасается с едой, поэтому нельзя использовать сильные химические средства. Не каждая доска подходит для длительного замачивания – деревянные и бамбуковые могут деформироваться и даже трескаться.

Самый простой способ – очистить разделочную доску с помощью водяного пара. Это также отличный способ удалить засохшие загрязнения.

О чем помнить при дезинфекции дома

Универсальным устройством, которое будет Вашим помощником, является пароочиститель. Проводя дезинфекцию в доме, помните об элементах и ​​поверхностях, к которым чаще всего прикасаются руки. Сюда входят: дверные ручки, пульт от телевизора, кнопка смыва или выключатели света. Выполняя свою работу без ущерба для здоровья, пароочиститель убивает микробы и дезинфицирует поверхности. Дополнением к дезинфекции бытовых поверхностей парогенератором будет являться регулярное обеззараживание рук дезинфекторами.

Пароочистители

Пароочистители
Познакомьтесь с пароочистителями Kärcher и принадлежностями для них

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