Как и чем дезинфицировать квартиру?
Поддержание порядка и чистоты в квартире обычно ассоциируется с мытьем полов и протиранием пыли, однако иногда нужно сделать полную дезинфекцию помещения. При обычной уборке поверхностей Вы добавляете в воду разные химические средства. При чем, каждая поверхность требует отдельной химии. Но при борьбе с бактериями, вирусами и грибком этого все равно недостаточно. Как действия будут эффективны? Хотим Вам предложить краткий дайджест, в котором Вы узнаете, как очистить все поверхности от А до Я.
Что такое дезинфекция?
Дезинфекция – это процесс, направленный на удаление микробов. Можно выделить несколько видов дезинфекции в зависимости от возможности и необходимости ее проведения.
- Химический способ. Средства для уборки токсичны для микроорганизмов. Они нейтрализуют их. Это продукты на основе спирта, соединение тяжелых металлов и кислотных реагентов. К сожалению, такой метод нуждается в тщательном смывании с поверхности и защите Ваших дыхательных путей. В быту этот метод используется так: Вы опрыскиваете все поверхности, а затем смываете раствор. Химические средства полностью дезинфицируют квартиру, но Вы можете зайти в помещение только через, например, 12 часов после уборки.
- Озонирование. Озон является одним из сильнейших дезинфицирующих веществ, поэтому эффективно борется со всеми бактериями и вирусами. В помещение можно вернуться через 1-2 часа после выполнения процедуры.
- Ультрафиолетовое излучение. С помощью ультрафиолета Вы также можете удалить микроорганизмы, однако эту процедуру Вы не можете выполнить самостоятельно.
- Тепловой метод – например, погрузить отдельный предмет в кипяток.
Можно ли дезинфицировать уксусом? Мытье полов уксусом.
Домашние методы уборки, такие как уборка содой или уксусом, достаточно популярны. Сочетание воды и уксуса дает отличный результат при мытье полов. Однако возникает вопрос, дезинфицирует ли уксус?
К сожалению, уксус не убивает микробы. В состав этой жидкости входит уксусная кислота, являющаяся продуктом алкогольного брожения. Она имеет отличные от, например, этанола, свойства. Поэтому Вы не можете провести дезинфекцию уксусом.
Чем дезинфицировать дом/квартиру?
Мы можем Вам предложить метод борьбы с микроорганизмами, который будет безопасен для Вас и простым в исполнении – это дезинфекция водяным паром. Для этого нужно использовать специальное устройство, генерирующее пару с температурой примерно 100 градусов Цельсия – пароочиститель. Начните с очистки поверхностей и предметов стандартными средствами, а затем перейдите к дезинфекции пароочистителем.
Это быстрый и эффективный способ избавиться от вирусов, бактерий и грибков, которые опасны для здоровья и близких.
Такой аппарат не только может вымыть поверхности от грязи (рекомендуется мыть только те поверхности, которые устойчивы к высоким температурам), но и продензифицирует их.
Под давлением пар проникает в загрязнение и растворяет его. Остатки грязи останутся либо на мягких насадках самого парогенератора, либо их нужно будет собрать вместе с конденсатом бумажным полотенцем. Пароочистители Вы можете использовать самостоятельно – это позволяет провести полную уборку в любое время.
Чтобы уборка была максимально эффективной, а результат невероятным, нужно выполнить несколько условий. Независимые специалисты по просьбе Karcher провели испытание, в котором было доказано, что парогенераторы могут быть использованы для борьбы даже с пандемией коронавируса. Тест показал, что для удаления 99,99% коронавирусов и других бактерий, обычно встречающихся в нашем доме, нужно подержать на месте очистки парогенератор 30 секунд при максимальном давлении. Это относится как и к мягким поверхностям (ковер, мягкая мебель), так и к твердым (например, кафель, кухонные поверхности или ванная комната).
О чем помнить при дезинфекции дома
Универсальным устройством, которое будет Вашим помощником, является пароочиститель. Проводя дезинфекцию в доме, помните об элементах и поверхностях, к которым чаще всего прикасаются руки. Сюда входят: дверные ручки, пульт от телевизора, кнопка смыва или выключатели света. Выполняя свою работу без ущерба для здоровья, пароочиститель убивает микробы и дезинфицирует поверхности. Дополнением к дезинфекции бытовых поверхностей парогенератором будет являться регулярное обеззараживание рук дезинфекторами.