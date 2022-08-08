Как и чем дезинфицировать квартиру?

Чем дезинфицировать дом/квартиру?

Мы можем Вам предложить метод борьбы с микроорганизмами, который будет безопасен для Вас и простым в исполнении – это дезинфекция водяным паром. Для этого нужно использовать специальное устройство, генерирующее пару с температурой примерно 100 градусов Цельсия – пароочиститель. Начните с очистки поверхностей и предметов стандартными средствами, а затем перейдите к дезинфекции пароочистителем.

Это быстрый и эффективный способ избавиться от вирусов, бактерий и грибков, которые опасны для здоровья и близких.

Такой аппарат не только может вымыть поверхности от грязи (рекомендуется мыть только те поверхности, которые устойчивы к высоким температурам), но и продензифицирует их.

Под давлением пар проникает в загрязнение и растворяет его. Остатки грязи останутся либо на мягких насадках самого парогенератора, либо их нужно будет собрать вместе с конденсатом бумажным полотенцем. Пароочистители Вы можете использовать самостоятельно – это позволяет провести полную уборку в любое время.

Чтобы уборка была максимально эффективной, а результат невероятным, нужно выполнить несколько условий. Независимые специалисты по просьбе Karcher провели испытание, в котором было доказано, что парогенераторы могут быть использованы для борьбы даже с пандемией коронавируса. Тест показал, что для удаления 99,99% коронавирусов и других бактерий, обычно встречающихся в нашем доме, нужно подержать на месте очистки парогенератор 30 секунд при максимальном давлении. Это относится как и к мягким поверхностям (ковер, мягкая мебель), так и к твердым (например, кафель, кухонные поверхности или ванная комната).