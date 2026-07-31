Насадка для ухода за текстилем
Насадка для освежения и разглаживания одежды и других текстильных изделий, а также для устранения запахов. С приспособлением для удаления ворсинок.
Практичная насадка для ухода за текстилем позволяет освежать одежду и другие текстильные изделия, а также устранять запахи. С ее помощью можно удобно обрабатывать одежду на вешалках. Насадка снабжена приспособлением для удаления с текстильных изделий ворсинок.
Особенности и преимущества
Удаление ворсинок
- Легкое удаление скатавшейся ткани и волос с поверхности
Постоянная и ровная подача пара на всю ширину насадки
- Оптимально для текстильных поверхностей
- Оптимальное освежение текстильных изделий
Удобная форма
- Легкая обработка рукавов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,145
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 43 x 39
Совместимая техника
Области применения
- Для освежения одежды (пиджаков, жакетов и т. д.), а также других текстильных изделий (например гардин)
- Любая одежда, допускающая глажку
- Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях
- Сухой мусор