Насадка для догляду за текстилем
Насадка для освіження та розгладження одягу та інших текстильних виробів, а також для усунення запахів. З пристроєм видалення ворсинок.
Практична насадка для догляду за текстилем дозволяє освіжати одяг та інші текстильні вироби, а також усувати запахи. З її допомогою можна зручно обробляти одяг на вішалках. Насадка має пристосування для видалення з текстильних виробів ворсинок.
Особливості та переваги
Видалення ворсинок
- Легке видалення ворсинок і волосся з тканини
Постійна та рівна подача пари на всій ширині насадки
- Оптимально можливе розпрямлення тканини
- Оптимально можливе освіження тканини
Ергономічна форма
- Легке прасування рукавів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,145
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 43 x 39
Сумісна техніка
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
Області застосування
- Для освіження одягу і тканини (наприклад, штори, чоловічі костюми)
- Будь-який одяг, що допускає прасування
- Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях
- Сухе сміття