Насадка для догляду за текстилем

Насадка для освіження та розгладження одягу та інших текстильних виробів, а також для усунення запахів. З пристроєм видалення ворсинок.

Практична насадка для догляду за текстилем дозволяє освіжати одяг та інші текстильні вироби, а також усувати запахи. З її допомогою можна зручно обробляти одяг на вішалках. Насадка має пристосування для видалення з текстильних виробів ворсинок.

Особливості та переваги
Видалення ворсинок
  • Легке видалення ворсинок і волосся з тканини
Постійна та рівна подача пари на всій ширині насадки
  • Оптимально можливе розпрямлення тканини
  • Оптимально можливе освіження тканини
Ергономічна форма
  • Легке прасування рукавів
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,05
Вага (з упаковкою) (кг) 0,145
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 340 x 43 x 39
Області застосування
  • Для освіження одягу і тканини (наприклад, штори, чоловічі костюми)
  • Будь-який одяг, що допускає прасування
  • Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях
  • Сухе сміття