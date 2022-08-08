Як та чим дезінфікувати квартиру?

Чим дезінфікувати будинок/квартиру?

Ми можемо Вам запропонувати метод боротьби з мікроорганізмами, котрий буде безпечним для Вас та простим у виконанні - це дезінфекція водяною парою. Для цього потрібно використовувати спеціальний пристрій, котрий генерує пару з температурою приблизно 100 градусів Цельсія - пароочисник. Почніть з очистки поверхонь та предметів стандартними засобами, а потім перейдіть до дезінфекції пароочисником.

Це швидкий та ефективний спосіб позбавитися від вірусів, бактерій та грибків, котрі небезпечні для Вашого здоров`я та Ваших близьких.

Такий апарат не тільки може вимити поверхні від бруду (рекомендовано мити тільки ті поверхні, котрі стійкі до високих температур), але й продензифікує їх.

Під тиском пара проникає у забруднення та розчиняє його. Залишки бруду залишаться або на м'яких насадках самого парогенератора, або їх потрібно буде зібрати разом з конденсатом паперовим рушником. Пароочисники Ви можете використовувати самостійно - це дозволяє провести повне прибирання у будь-який час.

Щоб прибирання було максимально ефективним, а результат неймовірним, потрібно виконати декілька умов. Незалежні спеціалісти на прохання Karcher провели випробування, у котрому було доведено, що парогенератори можуть бути використані для боротьби навіть з пандемією коронавіруса. Тест показав, що для видалення 99,99% коронавірусів та інших бактерій, котрі зазвичай зустрічаються у нашому будинку, потрібно потримати на місці очищення парогенератор 30 секунд при максимальному тиску. Це відноситься як і до м'яких поверхонь (килим, м`які меблі), так і до твердих (наприклад, кахель, кухонні поверхні чи ванна кімната).