Як та чим дезінфікувати квартиру?
Підтримка порядку та чистоти у квартирі зазвичай асоціюється у нас з миттям підлоги та протиранням пилу, однак іноді потрібно зробити повну дезінфекцію приміщення. При звичайному прибиранні поверхонь Ви додаєте у воду різні хімічні засоби. Кожна поверхня вимагає окремої хімії. При боротьбі з бактеріями, вірусами та грибком цього недостатньо. Как дії будуть ефективними? Хочемо Вам запропонувати короткий дайджест, у котрому Ви дізнаєтеся, як очистити всі поверхні від А до Я.
Що таке дезінфекція?
Дезінфекція - це процес, котрий спрямований на видалення мікробів. Можно виокремити декілька видів дезінфекції в залежності від можливості та потреби її проведення.
- Хімічний метод. Засоби для прибирання є токсичними для мікроорганізмів. Вони нейтралізують іх. Це продукти на основі спирту, з`єднання важких металів або кислотних реагентів. На жаль, такий метод потребує захисних дій та ретельного змивання з поверхні. Також він може бути шкідливим для дихальних шляхів. У побуті цей метод використовується так: Ви обприскуєте усі поверхні, а потім змиваєте розчин. Хімічні засоби повністю дезінфікують квартиру, але Ви можете зайти до приміщення тільки через, наприклад, 12 годин після прибирання.
- Озонування. Озон є однією з найсильніших дезінфікуючих речовин, тому він ефективно бореться з усіма бактеріями та вірусами. У приміщення Ви можете повернутися через 1-2 години після виконання процедури.
- Ультрафіолетове випромінювання. За допомогою ультрафіолету Ви також можете поборити мікроорганізми, проте цю процедуру Ви не можете виконати самостійно.
- Тепловий метод - наприклад, занурити окремий предмет в окріп.
Чи можна дезінфікувати оцтом? Миття підлоги оцтом.
Домашні методи прибирання, такі як прибирання содою або оцтом, дуже гарно працюють. Поєднання води та оцту дає чудовий результат при митті підлоги. Однак, виникає питання, чи дезінфікує оцет?
На жаль, оцет не вбиває мікроби. У склад цієї рідини входить оцтова кислота, котра є продуктом алкогольного бродіння. Вона має відмінні від, наприклад, етанолу, властивості. Тому, Ви не можете провести дезінфекцію оцтом.
Чим дезінфікувати будинок/квартиру?
Ми можемо Вам запропонувати метод боротьби з мікроорганізмами, котрий буде безпечним для Вас та простим у виконанні - це дезінфекція водяною парою. Для цього потрібно використовувати спеціальний пристрій, котрий генерує пару з температурою приблизно 100 градусів Цельсія - пароочисник. Почніть з очистки поверхонь та предметів стандартними засобами, а потім перейдіть до дезінфекції пароочисником.
Це швидкий та ефективний спосіб позбавитися від вірусів, бактерій та грибків, котрі небезпечні для Вашого здоров`я та Ваших близьких.
Такий апарат не тільки може вимити поверхні від бруду (рекомендовано мити тільки ті поверхні, котрі стійкі до високих температур), але й продензифікує їх.
Під тиском пара проникає у забруднення та розчиняє його. Залишки бруду залишаться або на м'яких насадках самого парогенератора, або їх потрібно буде зібрати разом з конденсатом паперовим рушником. Пароочисники Ви можете використовувати самостійно - це дозволяє провести повне прибирання у будь-який час.
Щоб прибирання було максимально ефективним, а результат неймовірним, потрібно виконати декілька умов. Незалежні спеціалісти на прохання Karcher провели випробування, у котрому було доведено, що парогенератори можуть бути використані для боротьби навіть з пандемією коронавіруса. Тест показав, що для видалення 99,99% коронавірусів та інших бактерій, котрі зазвичай зустрічаються у нашому будинку, потрібно потримати на місці очищення парогенератор 30 секунд при максимальному тиску. Це відноситься як і до м'яких поверхонь (килим, м`які меблі), так і до твердих (наприклад, кахель, кухонні поверхні чи ванна кімната).
Про що пам'ятати при дезінфекції вдома
Універсальним пристроєм, що буде Вашим помічником є пароочисник. Проводячи дезінфекцію в будинку, пам'ятайте про елементи та поверхні, до яких найчастіше торкаються руки. Сюди входять: ручки дверей, пульт від телевізора, кнопка змиву або вимикачі світла. Виконуючи свою роботу без шкоди для Вашого здоров'я, пароочисник вбиває мікроби та дезінфікує поверхні. Доповненням до дезінфекції побутових поверхонь парогенератором буде регулярне знезараження рук дезінфекторами.