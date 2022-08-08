Як та чим дезінфікувати квартиру?

Підтримка порядку та чистоти у квартирі зазвичай асоціюється у нас з миттям підлоги та протиранням пилу, однак іноді потрібно зробити повну дезінфекцію приміщення. При звичайному прибиранні поверхонь Ви додаєте у воду різні хімічні засоби. Кожна поверхня вимагає окремої хімії. При боротьбі з бактеріями, вірусами та грибком цього недостатньо. Как дії будуть ефективними? Хочемо Вам запропонувати короткий дайджест, у котрому Ви дізнаєтеся, як очистити всі поверхні від А до Я.

Дезинфекція квартири апаратами Karcher

Що таке дезінфекція?

Дезінфекція - це процес, котрий спрямований на видалення мікробів. Можно виокремити декілька видів дезінфекції в залежності від можливості та потреби її проведення. 

  1. Хімічний метод. Засоби для прибирання є токсичними для мікроорганізмів. Вони нейтралізують іх. Це продукти на основі спирту, з`єднання важких металів або кислотних реагентів. На жаль, такий метод потребує захисних дій та ретельного змивання з поверхні. Також він може бути шкідливим для дихальних шляхів. У побуті цей метод використовується так: Ви обприскуєте усі поверхні, а потім змиваєте розчин. Хімічні засоби повністю дезінфікують квартиру, але Ви можете зайти до приміщення тільки через, наприклад, 12 годин після прибирання. 
  2. Озонування. Озон є однією з найсильніших дезінфікуючих речовин, тому він ефективно бореться з усіма бактеріями та вірусами. У приміщення Ви можете повернутися через 1-2 години після виконання процедури. 
  3. Ультрафіолетове випромінювання. За допомогою ультрафіолету Ви також можете поборити мікроорганізми, проте цю процедуру Ви не можете виконати самостійно.
  4. Тепловий метод - наприклад, занурити окремий предмет в окріп.

Чи можна дезінфікувати оцтом? Миття підлоги оцтом.

Домашні методи прибирання, такі як прибирання содою або оцтом, дуже гарно працюють. Поєднання води та оцту дає чудовий результат при митті підлоги. Однак, виникає питання, чи дезінфікує оцет? 

На жаль, оцет не вбиває мікроби. У склад цієї рідини входить оцтова кислота, котра є продуктом алкогольного бродіння. Вона має відмінні від, наприклад, етанолу, властивості. Тому, Ви не можете провести дезінфекцію оцтом.

Миття підлоги оцтом

Чим дезінфікувати будинок/квартиру?

Ми можемо Вам запропонувати метод боротьби з мікроорганізмами, котрий буде безпечним для Вас та простим у виконанні - це дезінфекція водяною парою. Для цього потрібно використовувати спеціальний пристрій, котрий генерує пару з температурою приблизно 100 градусів Цельсія - пароочисник. Почніть з очистки поверхонь та предметів стандартними засобами, а потім перейдіть до дезінфекції пароочисником.

Це швидкий та ефективний спосіб позбавитися від вірусів, бактерій та грибків, котрі небезпечні для Вашого здоров`я та Ваших близьких. 

Такий апарат не тільки може вимити поверхні від бруду (рекомендовано мити тільки ті поверхні, котрі стійкі до високих температур), але й продензифікує їх. 

Під тиском пара проникає у забруднення та розчиняє його. Залишки бруду залишаться або на м'яких насадках самого парогенератора, або їх потрібно буде зібрати разом з конденсатом паперовим рушником. Пароочисники Ви можете використовувати самостійно - це дозволяє провести повне прибирання у будь-який час. 

Щоб прибирання було максимально ефективним, а результат неймовірним, потрібно виконати декілька умов. Незалежні спеціалісти на прохання Karcher провели випробування, у котрому було доведено, що парогенератори можуть бути використані для боротьби навіть з пандемією коронавіруса. Тест показав, що для видалення 99,99% коронавірусів та інших бактерій, котрі зазвичай зустрічаються у нашому будинку, потрібно потримати на місці очищення парогенератор 30 секунд при максимальному тиску. Це відноситься як і до м'яких поверхонь (килим, м`які меблі), так і до твердих (наприклад, кахель, кухонні поверхні чи ванна кімната).

Дезінфекція парою

Якщо Ви бажаєте, щоб Ваш малюк був у безпечному середовищі, то варто піклуватися про дезінфекцію іграшок. Не радимо використовувати хімічні засоби для цього, оскільки це може бути небезпечним для дитини. Резинові іграшки можна кинути в окріп, проте цей метод не буде працювати з іншими іграшками.


У магазинах можна знайти рідини для дезінфекції іграшок, але безпечніше та простіше використовувати парогенератор

В матрацах знаходиться багато мікробів та кліщів, котрі можуть викликати алергію або респіраторні захворювання. В той час, коли чохли для матраца ми можемо просто прати у пральній машині, з самим матрацом все складніше. Простий та ефективний спосіб освіжити матрац - використати пароочисник з ручною насадкою, на котру одягнена мікрофібра. Пара буде проникати між волокнами матраца, а мікрофібра збирати на себе всі забруднення. Перед використання пароочисника радимо ретельно пропилососити чи вибити матрац.

Багато тканин вимагають особливого догляду. Деякі речі не можна навіть прати у пральній машині. Як освіжити такий одяг? Можна використати пароочисник з насадкою для догляду за текстилем. Таким чином, Ви можете з легкістю надати новий вигляд верхньому одягу, вечірнім сукням, костюмам та не боятися нашкодити тканині. Прасувати можна теж парою. Водяна пара не зашкодить тканинам, а одяг після прасування залишиться сухим.

Бруд і мікроби набагато легше видалити з раковини, умивальника або піддону, ніж з тканин. Проте, середовище на кухні та у ванній кімнаті сприяє швидкому розмноженню мікроорганізмів. Протягом дня Ви багато разів торкаєтесь кранів, кнопок змиву або душових трубок оголеним тілом, і це збільшує ризик зараження.

Кожна поверхня вимагає окремого засобу для чищення, але існує одне рішення для всіх. Це пароочисник. Широкий вибір насадок для пароочисника Kärcher дозволить не тільки очистити сантехніку без подряпин, але й дістатися важкодоступних куточків арматури або кутів душової кабіни. Пара ефективно і абсолютно безпечно видалить віруси та бактерії.

Барабан та гідравлічні шланги пральної машини ефективно очистить холосте прання при 90 градусах Цельсія. Ви також можете використовувати спеціальні засоби, які дезінфікують її внутрішню частину. Однак виникає питання про те, як дезінфікувати кнопки, гумовий фланець ущільнювача, дверцята або внутрішню частину ящика. Це поверхні можуть бути довкіллям вірусів, бактерій і грибків. Пароочисник видалить мікроби з цих поверхонь без ризику пошкодження обладнання. Гаряча водяна пара може навіть впоратися з місцем проживання особливо стійкої плісняви ​​в гумовому фланці.

При пошуку способів дезінфекції дошки для нарізання Ви обов'язково зіткнетеся з методами з використанням: лимонного соку, соди, оцту, кухонної солі. На жаль, ці способи видаляють неприємні запахи, але вони не будуть ефективно очищати поверхню від мікроорганізмів. Варто пам'ятати, що дошка стикається з їжею, через що не можна використовувати сильні хімічні засоби. Не кожна дошка також підходить для тривалого замочування – дерев'яні та бамбукові можуть деформуватися та навіть тріскатися.

Найпростіший спосіб - очистити обробну дошку за допомогою водяної пари. Це також відмінний спосіб видалити засохлі забруднення.

Про що пам'ятати при дезінфекції вдома

Універсальним пристроєм, що буде Вашим помічником є пароочисник. Проводячи дезінфекцію в будинку, пам'ятайте про елементи та поверхні, до яких найчастіше торкаються руки. Сюди входять: ручки дверей, пульт від телевізора, кнопка змиву або вимикачі світла. Виконуючи свою роботу без шкоди для Вашого здоров'я, пароочисник вбиває мікроби та дезінфікує поверхні. Доповненням до дезінфекції побутових поверхонь парогенератором буде регулярне знезараження рук дезінфекторами.

Пароочисники

Пароочисники
Познайомтеся з пароочисниками Kärcher і аксесуарами для них

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